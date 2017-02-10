Не делай как Фуркад. Футбольные поступки, которые раздражают

Учитывая последние, крайне жёсткие высказывания француза о допинге в нашем спорте, почти все подумали, что он сделал это специально. Дальше — больше. Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду на церемонии награждении, а он сам пробовал с неё сбежать.



В общем, скандал набирает обороты, а мы вспоминаем похожие случаи в футболе. Сразу оговоримся — в лучшей игре с мячом нет эстафеты, лыж и снега (в большинстве матчей). Потому никто не говорит о точных копиях истории. Суть в эмоциях, вызванных неспортивным поведением того или иного футболиста.

Зидан — Матерацци

Рубрика «И больше не нужно слов». Красная карточка, показанная аргентинцем Гастоном Элисондо, известнее многих голов в финалах чемпионатов мира и Лиги чемпионов. А как иначе, если жертвой арбитра стал Зинедин Зидан! И произошло это как раз в решающем матче ЧМ-2006 Италия — Франция. Известный провокатор Марко Матерацци сказал что-то настолько вопиющее, что Зизу не сдержался. Француз как следует боднул итальянца, получил заслуженную красную карточку, а Италия выиграла серию пенальти и оставила Зидана без второго титула чемпиона мира.

Эпизод стал по-настоящему культовым: Матерацци написал книгу «1001 вариант, что я на самом деле сказал Зидану», в Интернете появились миллионы мемов, флеш-игр и анекдотов, посвящённых стычке. Зизу всё равно будут помнить за потрясающую игру, а вот Матерации — больше именно за эту провокацию.

Пепе — все-все-все

Пепе, говорят, невероятно милый и добрый в жизни человек. Но на футбольном поле в него порой вселяется демон. К счастью, в последние годы португалец минимизировал свои безумные выходки. Но раньше их хватало.

Если Фуркад ставит подножки, то Пепе просто наступает на руки соперников. Ногами, шипами, чем угодно.



Чтобы вспомнить все его провокации, потребуется целая статья. В 2012 году в матче Кубка Испании против «Барселоны» Пепе наступил на руку лежащему Лионелю Месси, причём наступил так, что арбитр даже не заметил. А в 2009 году в матче против «Хетафе» защитник «Реала» напал на лежачего форварда команды соперников и жестоко избил его ногами. Подбежавших вступиться за бедолагу партнёров Пепе тоже не оставил без внимания, нанеся двум из них по удару.

Суарес — все-все-все

Ещё один футболист, знаменитый своими выходками. И снова, как и в случае с Пепе, Суарес исправился и сейчас восхищает именно своей игрой. А не ужасает поведением.



Но совсем недавно… Благодаря своим в первую очередь кусачим проделкам уругвайская пиранья воспринималась мировым футбольным сообществом как один из самых главных злодеев. Поговаривают, что обо всех актах заточки зубов Луизито мы не знаем: в Южной Америке молодому таланту позволялось куда больше, чем в Европе. Переехав в амстердамский «Аякс», нападающий открыл список судимостей, укусив за плечо полузащитника Отмана Баккала из ПСВ во время матча чемпионата Голландии в 2010 году. Более известными жертвами его челюстей стали Бранислав Иванович и Джорджио Кьеллини — инциденты с ними обернулись для уругвайца отстранением от клубных игр в общей сложности на четыре месяца.

В октябре 2011 года в матче против «Манчестер Юнайтед» он оскорбил Патриса Эвра на расовой почве, хотя сам утверждал, что его реплики не несли оскорбительного характера. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Луиса на восемь матчей и оштрафовала на 40 тыс. фунтов. Приговорённый так и не признал вины, в частности утверждая, что его родного чернокожего дедушку супруга любя называла тем же самым словом, какое сочли расистским. Многие товарищи Суареса по сборной поддержали своего лидера, заявив, что Эвра, наверное, не гордится своим происхождением, раз так реагирует на упоминание о нём.

Азар — болбой

Бельгиец не всегда поражает воображение. По крайней мере, с позитивной стороны. Азар — это не только шикарные финты и невероятные проходы. Порой Эден ведёт себя совершенно неадекватно. История с болбоем почти так же знаменита, как кивок Зидана. «Челси» в 2013-м проигрывал в полуфинале Кубка лиги «Суонси», что особенно злило Эдена.



В одном из моментов болбой стадиона «Либерти Стэдиум» действительно не хотел отдавать мяч форварду. Но едва ли это причина бить мальчика. Судья подумал так же и отправил Азара в раздевалку. Эден позже пытался оправдать свой поступок, но в итоге извинился перед парнем. А сам 17-летний Чарли Морган, разумеется, быстро стал звездой местных шоу и первых полос газет.

Терри — Бридж

Хотя главное место в этой истории занимает барышня. Ванесса Перронсель любит крутить романы с футболистами. Публичные романы.

Она соблазнила многих футболистов, в том числе экс-защитника сборной Англии Уэйна Бриджа. Пара Бридж-Перронсель плотно общалась с Джоном Терри и его женой. В феврале 2010 года в прессе всплыла неприятная история о взаимоотношениях Терри и Перронсель за спиной своих вторых половинок. Ванесса в итоге забеременела от Джона, тот оплатил аборт и всеми способами пытался предотвратить попадание этой истории в СМИ. Не вышло. В один момент из национального героя Терри превратился в изгоя, лишился капитанской повязки в сборной, а Уэйн Бридж оборвал все связи со своим недавним другом, заявив, что не будет играть в одной команде с Джоном, и покинул «Челси».



Но и в «Манчестер Сити» Уэйн никуда не убежал от неприятной истории. Перед матчем с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» Бридж сделал то же самое, что и Логинов с Шипулиным по отношению к Фуркаду (но, конечно, совсем по другой причине). Он не пожал руку своему коллеге — пройдя мимо Джона Терри. Хотя в данном случае мало кто осудил Бриджа, его эмоции, естественно, можно понять.

Рой Кин — футболист, про которого вы не вспомните

Кто-кто, а Рой Кин знает значение слова «месть». На футбольном поле он мстил часто и жёстко. Никогда не прощая своих обидчиков.



Один из самых страшных эпизодов в истории футбола случился в манчестерском дерби 2001 года: Рой Кин нанёс тяжелейшую травму колена норвежцу Альфу-Инге Холанду, который впоследствии не смог продолжить футбольную карьеру. Правда, этому предшествовал эпизод в 1999 году, когда Кин в столкновении с Холандом получил серьёзное повреждение, а норвежец упрекнул его в симуляции. Спустя три года ирландец решил отомстить. Кин нанёс Холанду страшной силы удар в колено. Для скандинава это был фактически конец карьеры. Рой получил красную карточку, а впоследствии три матча дисквалификации и штраф в пять тысяч фунтов.



Позже в своей автобиографии Кин признался, что нанёс травму специально, совершив расправу в ответ на инцидент в 1999 году. «Получай, гад, и никогда не становись у меня на пути», — слова из той самой скандальной автобиографии. Впрочем, в ней были опубликованы и другие гневные и менее цензурные тирады в адрес Холанда. После выхода книги Кина дисквалифицировали ещё на пять матчей и оштрафовали уже на 150 тыс. фунтов.

Дефур — болельщики

Нынче бельгиец пылит в АПЛ за «Бернли», но в родном чемпионате его любят не все. Например, фанаты «Стандарда» считают полузащитника предателем.



Вот Стивена как следует и тряхнуло в матче чемпионата Бельгии — его «Андерлехт» играл в Льеже, где он ранее провёл пять лет и был капитаном «Стандарда». Болельщики красных перед матчем устроили Дефуру «тёплый приём», освистав и развернув баннер «Red or dead», где был изображён человек в маске с саблей в одной руке и головой Стивена — в другой. И нервы у игрока «Андерлехта» не выдержали. Дефур получил две глупейшие жёлтые карточки за то, что со всей силы выбивал мяч на трибуну, целясь в болельщиков соперника. Провокация болельщиков «Стандарда» сработала на все 100 процентов.

Эрик «кунг-фу» Кантона — болельщик «Кристал Пэлас»