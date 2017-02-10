Пири Сойри: в Беларуси более сильная лига, чем в Финляндии и больше возможностей для профессионального роста
Финский новобранец «Шахтера» Пири Сойри рассказал про свой путь в футболе и про то, как оказался в Беларуси.
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— Расскажи немного о себе. Как ты оказался в футболе?
— Я родился в Финляндии, но начал играть в футбол в Африке. Мне было
— Вернемся к твоему детству. Почему ты так часто переезжал, когда жил в Африке?
— Мой отец из Намибии, а мама — финка. Она работала в благотворительном фонде и ездила по Африке с различными миссиями. Родился то я в Финляндии, но затем мама снова вернулась к работе в Африке. А я ездил с ней.
— С Беларусью ты ведь тоже немного знаком, не так ли?
— Ты знаешь, я дебютировал за сборную Финляндии U-18 в матче против Беларуси. Хорошо запомнил тот день — мы тогда проиграли. Еще, когда я играл за «МюПу», мы встречались с минским «Динамо» в Лиге Европы. Тоже проиграли — 0:3 по сумме двух встреч. Надеюсь, что смогу им отомстить в сезоне.
— Какая позиция на поле тебе ближе всего?
— Когда я только начинал, то постоянно играл нападающего. В Финляндии тренер взглянул на меня и решил, что большую пользу я принесу на краю полузащиты. С тех пор играю вингера. Раньше практически постоянно действовал справа. Но в прошлом году меня использовали на обоих флангах — забил 10 голов. Значит, мы все делали правильно.
— Расскажи о своем переходе в «Шахтер».
— Со мной связалось руководство «Шахтера» относительно возможности продолжить карьеру в Солигорске. Я был рад этому — мне хотелось сделать следующий шаг в развитии. Как ни крути, но в Беларуси более сильная лига и соответственно больше возможностей для профессионального роста.
Около полутора недель назад я приехал в Солигорск, чтобы своими глазами увидеть инфраструктуру клуба, немного познакомиться с городом. Мне все очень понравилось: и условия для тренировок, и отношение в клубе к делу. Здесь — на сборе в Турции — я еще раз смог убедиться в том, что все построено действительно профессионально, — приводит слова игрока официальный сайт солигорского клуба.
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