Дортмундская «Боруссия» оштрафована на € 100 тыс. за инцидент с фанатами

Фанаты дортмундской команды в количестве от 350 до 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция остановила болельщиков, после чего они переключили своё внимание на поклонников «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Как пишет Deutsche Welle, фанаты «Боруссии» напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.



Также на один домашний матч будет закрыта южная трибуна, где обычно располагаются фанаты «Боруссии». Таким образом в поединке с «Вольфсбургом», который состоится 18 февраля и пройдёт на стадионе Сигнал Идуна Парк, дортмундцы останутся без внушительной поддержки.