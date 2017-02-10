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10 февраля 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» оштрафована на € 100 тыс. за инцидент с фанатами

Дортмундская «Боруссия» была оштрафована на 100 тыс. за инцидент с фанатами, который произошёл в преддверии матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0). Такое решение приняло руководство Немецкого футбольного союза.

Фанаты дортмундской команды в количестве от 350 до 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция остановила болельщиков, после чего они переключили своё внимание на поклонников «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Как пишет Deutsche Welle, фанаты «Боруссии» напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.

Также на один домашний матч будет закрыта южная трибуна, где обычно располагаются фанаты «Боруссии». Таким образом в поединке с «Вольфсбургом», который состоится 18 февраля и пройдёт на стадионе Сигнал Идуна Парк, дортмундцы останутся без внушительной поддержки.

Боруссия Д
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