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10 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Тухель — основной кандидат на пост наставника «Арсенала»

В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, главным претендентом на пост наставника «пушкарей» является немецкий специалист Томас Тухель, который на данный момент работает с дортмундской «Боруссией».

Отмечается, что также боссы «канониров» проявляют интерес к Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Лонерду Жардиму («Монако») и Роджеру Шмидту (леверкузенский «Байер»).

Ране сообщалось, что нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Англии.

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