По информации источника, главным претендентом на пост наставника «пушкарей» является немецкий специалист Томас Тухель, который на данный момент работает с дортмундской «Боруссией».

Отмечается, что также боссы «канониров» проявляют интерес к Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Лонерду Жардиму («Монако») и Роджеру Шмидту (леверкузенский «Байер»).

Ране сообщалось, что нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Англии.