Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан лучшим игроком АПЛ в январе

В прошлом месяце 20-летний игрок провёл в чемпионате Англии за «шпор» пять матчей, в которых отметился пятью голами и сделал одну результативную передачу.



После 24 туров «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ второе место.