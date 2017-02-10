Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан лучшим игроком АПЛ в январе
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли был признан лучшим футболистом английской
Премьер-Лиги по итогам января, сообщает официальный «Твиттер» лондонского клуба.
В прошлом месяце 20-летний игрок провёл в чемпионате Англии за «шпор» пять матчей, в которых отметился пятью голами и сделал одну результативную передачу.
После 24 туров «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ второе место.
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