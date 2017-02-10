Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28731210/
10 февраля 2017, 15:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан лучшим игроком АПЛ в январе

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли был признан лучшим футболистом английской Премьер-Лиги по итогам января, сообщает официальный «Твиттер» лондонского клуба.

В прошлом месяце 20-летний игрок провёл в чемпионате Англии за «шпор» пять матчей, в которых отметился пятью голами и сделал одну результативную передачу.

После 24 туров «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице АПЛ второе место.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России