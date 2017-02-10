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10 февраля 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

The Times назвала самого высокооплачиваемого игрока каждого клуба АПЛ

Британское издание The Times назвало самого высокооплачиваемого футболиста из каждого клуба английской Премьер-лиги.

Британское издание The Times назвало самого высокооплачиваемого футболиста из каждого клуба английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Лидирует в списке нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в неделю зарабатывает £ 300 тыс.

1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») — £ 300 тыс.
2. Серхио Агуэро/Яя Туре («Манчестер Сити») — £ 240 тыс.
3. Сеск Фабрегас («Челси») — £ 220 тыс.
4. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») — £ 150 тыс.
5. Месут Озил («Арсенал») — £ 140 тыс.
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — £ 120 тыс.
7. Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») — £ 120 тыс.
8. Джейми Варди/Рияд Марез («Лестер Сити») — £ 100 тыс.
9. Альваро Негредо («Мидлсбро») — £ 100 тыс.
10. Фрейзер Форстер («Саутгемптон») — £ 90 тыс.
11. Джек Уилшир («Борнмут») — £ 80 тыс.
12. Энди Кэрролл («Вест Хэм Юнайтед») — £ 80 тыс.
13. Ромелу Лукаку («Эвертон») — £ 75 тыс.
14. Джермейн Дефо («Сандерленд») — £ 70 тыс.
15. Фернандо Льоренте/Гилфи Сигурдссон («Суонси Сити») — £ 70 тыс.
16. Шердан Шакири/Марко Арнаутович («Сток Сити») — £ 65 тыс.
17. Даррен Флетчер/ Джеймс Моррисон («Вест Бромвич Альбион») — £ 65 тыс.
18. Трой Дини («Уотфорд») — £ 50 тыс.
19. Абель Эрнандес («Халл Сити») — £ 35 тыс.
20. Робби Брэди («Барнли») — £ 30−35 тыс.

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