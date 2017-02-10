Наставник «Суонси» Клемент признан лучшим тренером АПЛ в январе

Об этом говорится на официальном сайте лиги.



В январе «Суонси» под руководством Клемента провёл четыре матча и выиграл три из них. Удачная серия позволила «лебедям» покинуть зону вылета.



На награду, помимо Клемента, также претендовали наставник «Эвертона» Рональд Куман, рулевой «Сток Сити» Марк Хьюз и главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.



Пол Клемент является первым тренером «Суонси» с 2014 года, которому удалось выиграть эту награду. Последний раз этой чести удостаивался Гарри Монк.