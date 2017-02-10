Наставник «Суонси» Клемент признан лучшим тренером АПЛ в январе
Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент признан лучшим тренером английской
Премьер-лиги в январе.
Об этом говорится на официальном сайте лиги.
В январе «Суонси» под руководством Клемента провёл четыре матча и выиграл три из них. Удачная серия позволила «лебедям» покинуть зону вылета.
На награду, помимо Клемента, также претендовали наставник «Эвертона» Рональд Куман, рулевой «Сток Сити» Марк Хьюз и главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Пол Клемент является первым тренером «Суонси» с 2014 года, которому удалось выиграть эту награду. Последний раз этой чести удостаивался Гарри Монк.
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