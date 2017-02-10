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10 февраля 2017, 14:03 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Жетысу» завершил сборы в Шымкенте

В Шымкенте завершились вторые учебно-тренировочные сборы ФК «Жетысу».

В <span class=error>Шымкенте</span> завершились вторые <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы ФК <span class=error>Жетысу</span>. Увеличить
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За время сборов команда провела два товарищеских матча с местными командами из Первой и Второй лиги. Так, с дублем команды «Ордабасы-U21», «Жетысу» сыграла со счетом 5:1.

Во второй игре, с командой первой лиги «Махтаарал», жетысусцы выиграли с таким же счетом — 5:1. В этой игре отличились игроки «Жетысу»: Роман Павинич, Сергей Гридин, Сабырхан Ибраев, дубль оформил Вячеслав Сердюков. Хозяева смогли лишь отквитать один мяч, благодаря назначенному в ворота «Жетысу» пенальти.

Следующие сборы команда проведет с 17 февраля.

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