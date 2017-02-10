«Жетысу» завершил сборы в Шымкенте
В Шымкенте завершились вторые
учебно-тренировочные сборы ФК «Жетысу».
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За время сборов команда провела два товарищеских матча с местными командами из Первой и Второй лиги. Так, с дублем команды «Ордабасы-U21», «Жетысу» сыграла со счетом 5:1.
Во второй игре, с командой первой лиги «Махтаарал», жетысусцы выиграли с таким же счетом — 5:1. В этой игре отличились игроки «Жетысу»: Роман Павинич, Сергей Гридин, Сабырхан Ибраев, дубль оформил Вячеслав Сердюков. Хозяева смогли лишь отквитать один мяч, благодаря назначенному в ворота «Жетысу» пенальти.
Следующие сборы команда проведет с 17 февраля.
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