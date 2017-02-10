«Ордабасы» обыграл ташкентский «Локомотив»
Шымкентский «Ордабасы» на сборах в Турции одержал победу над ташкентским «Локомотивом» — 2:1.
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Голами за казахстанский клуб отметились Танат Нусербаев и Еркебулан Тунгышбаев.
«Ордабасы» — «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) 2:1
Голы: Бабаджанов 28 (0:1), Нусербаев 35 (1:1), Тунгышбаев 58 (2:1).
«Ордабасы»: Бекбаев, Толебек (Турсынбай 74), Яничич (Мухтаров 74), Гашпуйтис (Абдулин 46), Кожабаев (Адырбеков 46), Смаков (Ерланов 82), Бейсенов (Жаксыбаев 74), Тунгышбаев, Жумаханов (Аширбеков 65), Бочаров, Нусербаев (Булешев 65).
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