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10 февраля 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» обыграл ташкентский «Локомотив»

Шымкентский «Ордабасы» на сборах в Турции одержал победу над ташкентским «Локомотивом» — 2:1.

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> на сборах в Турции одержал победу над ташкентским Локомотивом — 2:1. Увеличить
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Голами за казахстанский клуб отметились Танат Нусербаев и Еркебулан Тунгышбаев.

«Ордабасы» — «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) 2:1
Голы: Бабаджанов 28 (0:1), Нусербаев 35 (1:1), Тунгышбаев 58 (2:1).

«Ордабасы»: Бекбаев, Толебек (Турсынбай 74), Яничич (Мухтаров 74), Гашпуйтис (Абдулин 46), Кожабаев (Адырбеков 46), Смаков (Ерланов 82), Бейсенов (Жаксыбаев 74), Тунгышбаев, Жумаханов (Аширбеков 65), Бочаров, Нусербаев (Булешев 65).

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