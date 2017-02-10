Бывший игрок «Спартака» Чельстрём продолжит карьеру в «Юргордене»
Полузащитник Ким Чельстрём, который разорвал контракт с «Грассхоппером», продолжит карьеру в Швеции.
Как сообщает официальный сайт уже бывшего клуба 35-летнего игрока, Чельстрём будет выступать за «Юргорден».
Отметим, что хавбек уже играл за эту команду 2001 по 2003 год. Чельстрём известен российским любителям футбола по выступлениям за «Спартак» с 2012 по 2015 год. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии хавбек провёл 16 матчей за «Грассхоппер», за который он выступал с 2015 года.
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