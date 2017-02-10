«Реал» продаст свои имиджевые права в Интернете за € 500 млн

Согласно информации источника, испанский гранд продаст права на использование своего бренда за € 500 млн. Контракт с этой компанией будет в силе 10 лет.



Имиджевые права включают использование логотипа и названия клуба, а также имён и изображений футболистов. Посредником в этой сделке будет выступать испанская компания Key Capital Partners.



Providence Equity Partners владеет 25% компании Soccer United Marketing, которая является эксклюзивным маркетинговым партнёром сборной США по футболу, а также Североамериканской футбольной лиги.