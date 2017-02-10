«Атлетико» предлагает проводить все финалы Кубка Испании на своём стадионе

Согласно информации источника, «Атлетико» предлагает RFEF все финальные матчи Кубка страны проводить на своём новом стадионе «Ванда Метрополитано». Планируется, что столичный клуб будет играть на этой арене, строительство которой ещё не завершено, свои домашние матчи со следующего сезона.



В Испании место проведения финала Кубка страны стало болезненной темой. Особенно это касается тех случаев, когда в финале играет «Барселона», а «Реал» выбывает на более ранних стадиях. Каталонцы всегда хотят играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу», тогда как у руководства «Реала» в таких случаях всегда находится повод не предоставлять свою арену для такого матча. В основном в «Реале» ссылаются на строительные работы на стадионе, но многие уверены, что представителям клуба просто будет невыносимо видеть триумф каталонцев на своём стадионе.