Димитар Димитров: Проблем очень много, и мы пытаемся решить их

— Насколько «Иртышу» будет трудно в предстоящем сезоне, после того, как команду покинула группа игроков?

— Было бы неправдой, если я скажу, что нам сейчас не трудно. Проблем очень много, и мы пытаемся решить их. После минувшего сезона команду покинули 14−15 футболистов. На данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы укрепить состав и стать еще сильнее. Наши болельщики привыкли к положительным результатам и ожидают от команды достойной игры. Поэтому я беспокоюсь о том, чтобы не разочаровать их. Хотя люди прекрасно знают о наших проблемах. Павлодар — футбольный город, и местные болельщики никогда не прощают ошибок и неудач команды.



— Как Вам удалось поднять команду — занять третье место после «Астаны» и «Кайрата»?

— Было много препятствий. В июне мы собирались усилить состав, чтобы бороться за призовые места. Тогда многие футболисты покинули нашу команду, и мы занимали низкое место в турнирной таблице. Кроме того, «Иртышу» был наложен запрет на трансферы. Все, что я имел в обойме — это 11−12 человек и воспитанники клуба. Несмотря на все эти проблемы, мы построили лучшую команду, которая была в состоянии завоевать третье место. Как говорят ребята, «эти бронзовые медали позолочены». Лично я горжусь таким достижением, но это не только моя заслуга, но и труд всей команды, которая боролась до конца. Сейчас перед нами стоят другие задачи, и мы должны соответствующим образом выполнить их.



— В «Иртыше» сейчас проблемы с выплатой зарплат …

— Так получилось, что я оказался в тяжелые времена «Иртыша». Долги накапливаются, но в скором времени они должны быть выплачены. Бюджет клуба является одни из самых скромных, а теперь уменьшился еще раз. Данная проблема мешает нам при селекции, но нужно до конца бороться и попытаться как можно скорее выйти из этой неблагоприятной ситуации.



— Как Вам на сборах удалось убедить футболистов подписать контракт с «Иртышом»?

— Было очень сложно. В последние 2−3 дня несколько игроков, которые дали слово, что будут выступать за «Иртыш», отказались в решающий момент. Имидж клуба испорчен, и вы знаете почему. Я сказал руководству клуба, что если мы хотим что-то изменить, то мы должны начать именно с финансирования. Невозможно предлагать такую зарплату и ожидать приход качественных игроков. Помню, когда мне присуждали звание почетного гражданина Павлодарской области, болельщики кричали: «Не давайте ему звания, а увеличьте бюджет клуба!». Нужно увеличить финансирование клуба, чтобы быть конкурентоспособным.



— Команда квалифицировалась в Лигу Европы. Допустят ли «Иртыш» к участию турнира?

— Я надеюсь на это. Поэтому мы погашаем долги, чтобы нам позволили принять участие в Лиге Европы. С точки зрения выбора состава не могу точно сказать, насколько он будет готов. Казахстанские игроки, которые выступали в нашей команде, решили продолжить карьеру в других клубах. Конкуренты заманили их улучшенными условиями контракта, и мы должны принять это. Все, что мне остается, это работать с имеющимся материалом и полностью доверять ему.



— Ваш контракт истекает в конце года. Стоит ли дальше продолжать работать в Павлодаре?

— Я очень надеюсь, что все изменится в ближайшее время. Этот год будет самым тяжелым для «Иртыша». Конечно же, было бы по-другому при более высоком бюджете. Не все зависит от меня. Я не буду держать обиду, если клуб не захочет со мной продлевать соглашение. За эти полтора года, что я нахожусь в Павлодаре, мы сумели многого добиться. Шанс войти в первую шестерку равнялся нулю, но мы сделали это и даже взяли бронзовые медали. Мы доказали, что можем много добиться. Павлодар — прекрасное место для работы.



— То, что лучшие болгарские специалисты устроились именно в Казахстане, считаете ли плохим?

— Было бы мне некорректно это комментировать. Однако я рад, что болгары работают здесь. Мне посчастливилось быть рядом с самыми близкими друзьями. Это очень приятно — встретиться, поговорить и обсудить насущные вопросы.



— Почему чемпионат Казахстана стал привлекательным для места работы болгарских тренеров?

— Во-первых отмечу Станимира Стойлова, который благодаря достигнутых результатов у руля «Астаны», открыл дверь для других болгарских специалистов. Стойлов дал невероятный импульс и создал очень хороший имидж для нас, болгар. Я думаю, мы его не подведем.