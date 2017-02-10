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10 февраля 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе

Главный тренер «Рединга» Яп Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа по итогам января, сообщает официальный сайт английского клуба.

В прошлом месяце подопечные голландского футболиста провели в Чемпионшипе шесть матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели два поражения. На данный момент «Рединг» занимает в таблице третье место.

«Это честь — выиграть этот приз, но никакой тренер не может сделать это самостоятельно. Вам нужно, чтобы люди вокруг вас вам помогали. Только тогда, с их помощью, можно добиться результата», — сказал Стам.

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