Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе

В прошлом месяце подопечные голландского футболиста провели в Чемпионшипе шесть матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели два поражения. На данный момент «Рединг» занимает в таблице третье место.



«Это честь — выиграть этот приз, но никакой тренер не может сделать это самостоятельно. Вам нужно, чтобы люди вокруг вас вам помогали. Только тогда, с их помощью, можно добиться результата», — сказал Стам.