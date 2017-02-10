WADA: Отсутствие допинг-тестирования в чемпионате Испании по футболу вызывает тревогу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что отсутствие
допинг-тестирования в течение почти 12 месяцев в чемпионате Испании по футболу вызывает тревогу.
Испанское агентство по защите здоровья в спорте (AEPSAD) заявило, что отсутствие
«Отсутствие тестирования в стране одной из ведущих мировых футбольных лиг в течение почти 12 месяцев вызывает тревогу и вселяет мало доверия в чистый спорт в то время, когда это необходимо. Глубоко разочаровывает то, что некоторые международные федерации не подписали соглашения и таким образом помешали выполнению эффективных антидопинговых программ на национальном уровне в Испании в ряде видов спорта », — говорится в заявлении WADA, которое опубликовал в Twitter журналист
Ранее издание El Confidencial сообщало, что с марта 2016 года, даты, когда AEPSAD было признано несоответствующим кодексу WADA, на допинг не проверили ни одного футболиста из высшего дивизиона чемпионата Испании. AEPSAD, в свою очередь, в ответ на данную публикацию сообщило, что пробы брались у 57 футболистов Примеры.
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