WADA: Отсутствие допинг-тестирования в чемпионате Испании по футболу вызывает тревогу

Испанское агентство по защите здоровья в спорте (AEPSAD) заявило, что отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году объясняется тем, что ФИФА и УЕФА отказались заключить соответствующее соглашение с AEPSAD, которое было объявлено несоответствующим кодексу WADA, поскольку они уполномочены осуществлять контроль лишь на соревнованиях, организаторами которых являются.

«Отсутствие тестирования в стране одной из ведущих мировых футбольных лиг в течение почти 12 месяцев вызывает тревогу и вселяет мало доверия в чистый спорт в то время, когда это необходимо. Глубоко разочаровывает то, что некоторые международные федерации не подписали соглашения и таким образом помешали выполнению эффективных антидопинговых программ на национальном уровне в Испании в ряде видов спорта », — говорится в заявлении WADA, которое опубликовал в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

Ранее издание El Confidencial сообщало, что с марта 2016 года, даты, когда AEPSAD было признано несоответствующим кодексу WADA, на допинг не проверили ни одного футболиста из высшего дивизиона чемпионата Испании. AEPSAD, в свою очередь, в ответ на данную публикацию сообщило, что пробы брались у 57 футболистов Примеры.