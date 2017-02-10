Медель за отвагу. Как «Интер» начинает забывать о Симеоне

Роберто Манчини слишком часто называют физруком, чьи команды всегда плыли по течению, но после похмелья 2010 года именно его «Интер» был стилистически и ментально готов к завоеванию скудетто. Манчини уяснил для себя простую мысль — в кальчо нельзя что-то выигрывать без акцента на крепкую, слаженную защиту. Он выпросил у руководства деньги на Миранду, постепенно превращал в защитника топ-уровня Жейсона Мурильо, и в первой части сезона-2015/16 его «Интер» был как раз слаженным, почти что эрреровским — Самир Ханданович насушил 12 сухарей за круг. Всё, что было дальше, стало следствием личных проблем Манчини, его потерянного контроля над собой и раздевалкой, а также крайними защитниками уровня Юто Нагатомо. И лишь последнее было проблемой системы «Интера» Манчини, а не самого тренера.



Идеальным решением трудностей была бы замена Манчини на другого специалиста, исповедующего ту же идеологию. И на этот шаг «Интер» решился в ноябре, выбирая между Марселино Торалем и Стефано Пиоли (выбор выглядел по-свински, но это отдельный разговор), но летом заиграл фанатский инстинкт Эрика Тохира — теперь уже бывший владелец нерадзурри фанател от Франка де Бура. Голландец не стал ломать свою систему игры, однажды благодаря мощнейшему прессингу смог задавить «Ювентус», но это было разовое явление — гораздо чаще под прессингом ошибался «Интер».



Наивный упрямый романтик, Де Бур изначально был не готов усваивать главную идею кальчо. Пиоли пропитывался идеей не один год. Он был идеальным тренером, чтобы успокоить команду, откатить её на год назад, когда идеи Манчини работали, а психологическая яма была ещё далеко. Журналисты La Gazzetta Dello Sport прозвали нового тренера «Интера» Нормализатором — они сводили его работу к двум пунктам.



1. Вернуть команду на рельсы.

2. Делать свою работу, пока не освободится Диего Симеоне.



Получилось даже больше — к старым идеям и оборонительной системе, свойственной «Интеру» Манчини, Стефано Пиоли добавил кое-что новое. Результат — 9 побед подряд во всех турнирах, чего с нерадзурри не случалось с ноября 2012-го. Сам Пиоли уже говорит, что у команды выработался свой стиль и важно сохранять его в каждом матче. Пока получается.

Новые акценты в центре поля

Роберто Манчини критиковали за его трусливые 4−4−2 — что в старом «Интере», что в новом, что в «Манчестер Сити» он предпочитал использовать двух чистых опорных хавбеков, либо одного опорного и одного box-to-box. Франк де Бур сходил с ума, отказываясь от Марсело Брозовича и Жоффрея Кондогбии — хорват у де Бура играл по праздникам, Кондогбия почти не играл в принципе. У Стефано Пиоли нет крайностей — он считает, что в центре поля должно быть много мозгов, поэтому находится место и Кондогбии, и Брозовичу.



Марсело Брозович, пожалуй, самый недооценённый полузащитник Серии А: все говорят о страстном Наингголане, чётком Стротмане, неаполитанской легенде Гамшике, умнице Пьяниче, Брозовича же практически игнорируют. Хорват — главный ответственный за серое вещество в середине «Интера»: в матче с «Пескарой» Брозович наделал 110 передач, 3 из которых — ключевые, одна — голевая. В среднем за игру у Брозовича набирается 60 передач (не забывайте, что в счёт идёт и статистика у де Бура). С чтением игры тоже порядок: с перехвата Марсело начался гол в ворота «Лацио» — он прибежал от боковой линии к точке, куда летел мяч после выноса защитника, выиграл стык у Милинковича-Савича и отдал острую передачу вперёд. Брозович разгоняет большинство атак «Интера» передачами на фланг, до вынужденной замены он был лучшим по показателю Packing в Дерби Италии, просчитывая ситуации на шаг вперёд.

Когда Миранда делает передачу на Д’Амброзио, Брозович уже делает забегание в свободную зону, не прикрытую Куадрадо и Лихтштайнером…

…а из этой зоны, открываясь на фланге и меняясь местами с Д’Амброзио, делает передачу вразрез на Перишича, организуя опасную атаку.



Брозович — это мозги, Кондогбия — больше мышцы (5,5 выигранных единоборств за матч, лишь у Д’Амброзио показатель лучше) и непоколебимая уверенность в себе: никто больше француза не идёт в дриблинг. На позиции «десятки» у Пиоли претендует Эвер Банега, но после перерыва аргентинец присел на лавку — теперь там чаще используется Жоау Мариу. На Евро-2016 Мариу был главной фигурой прессинга сборной Португалии, в «Интере» наряду с беговой работой Жоау глубоко отходит за мячом, принимая передачи из глубины, разворачивает направление атак на фланги, отвечает за стандарты — работа Пиоли над их розыгрышем тоже очевидна.



Зимой состав «Интера» стал ещё глубже с подписанием Роберто Гальярдини, он выглядит новой сильной опцией для Пиоли. В цифрах Гальярдини выдаёт отрезок даже сильнее, чем в «Аталанте», где он за полгода заработал хорошую прессу и 25-миллионный ценник, с ним центр поля явно добавил в мощи. Но пока заметно, что Гальярдини ещё не совсем «попал в ноты»: в Дерби Италии было заметно, что Роберто не готов брать инициативу на себя в большом матче — он либо предпочитал пасовать ближнему, либо принимал решение суматошно. Это издержки роста, в конце концов, Поль Погба, с которым вовсю сравнивают Гальярдини, тоже не начинал в «Ювентусе» на 105 миллионов.

Приобретаемая тактическая гибкость

Стефано Пиоли — ярко выраженный последователь схемы 4−2−3−1, трансформирующейся в 4−3−3, однако под матч с «Ювентусом» он приготовил Максу Аллегри сюрприз, тактику 3−4−3. Если вдуматься, подбор игроков у «Интера» идеален для расстановки с двумя тройками: двух качественных центральных защитников, Миранду и Мурильо, дополняет Гари Медель со своим умным первым пасом, полузащита набита качественными игроками box-to-box, а недостатки в позиционной игре латералей, Д’Амброзио и Кандревы, компенсируются их работоспособностью.

Единственное, что может помешать «Интеру» в тактической перестройке — слабая физическая готовность (привет де Буру). В битве с «Ювентусом» нерадзурри отыграли два разных тайма — если первые 45 минут удавалось накрывать «старую синьору» волной прессинга до чужой штрафной, то на второй тайм команде хватило сил лишь на несколько контратак, игра в давление разладилась. Здесь правильных решений два — либо немного ослабить хватку прессинга в пользу готовности совершать его все 90 минут, либо сменить ориентацию прессинга и перекрывать линии передач: это сложнее, чем играть по мячу, но требует меньшей беговой работы. Например, «Ливерпуль», прессингующий до чужой трети поля, не может давить до вратарской, как «Тоттенхэм», из-за своего стиля давления — Клопп предпочитает ориентироваться на мяч, а это заставляет тратить больше энергии.

Упрощение и ускорение перехода в атаку

На «Чемпионате» уже разбирался тактический тренд, на который массово перешли многие тренеры, обладающие мощными боевитыми нападающими — теперь вратари и центральные защитники ищут башенных форвардов длинными передачами, а умные игроки поддержки (Забитцер, Гилфи Сигурдссон, Джо Аллен) собирают подборы вокруг них. В чемпионате Италии такой тренд тоже живёт: пышущая юностью «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини строит атаки через забросы на Андреа Петанью, такого же мощного и мало забивного, как лейпцигский Юссуф Поульсен.



Отличие «Интера» Пиоли от большинства команд, использующих заброс на «башню», в иных акцентах — Самир Ханданович пуляет мячи не в сторону Икарди, а в сторону Ивана Перишича, вингера. А Икарди вместе с атакующим полузащитником, Жоау Мариу или Банегой, собирает подборы вокруг хорвата.

Вот ещё одно небольшое видео, где длинный пас Хандановича и выигранный Перишичем «воздух» приводит к опасному удару Мариу.

Эффективность игры с большим нападающим доказал на Евро-2016 Антонио Конте, он же подарил «Интеру» Пиоли ещё одну «фишку». В Дерби Италии нерадзурри ускоряли свои атаки через резкие передачи своего латераля, Данило Д’Амброзио — он в касание отдаёт передачу в зону полуфланга, откуда проще сделать острую передачу. На этих же выходных «Челси» Конте подобным образом переходил в атаку через Виктора Мозеса.

Роль Перишича

Помните, как Юрген Клопп называл Перишича нытиком, не готовым работать на команду? Забудьте, сейчас Кока (по-хорватски «курица», из-за работы Ивана на отцовской птицеферме) — самый полезный игрок «Интера». При Пиоли Перишич уже достиг прошлогодней голевой отметки, семь за сезон, добавил к ним три голевых передачи. Это если говорить только о цифрах.



Наряду с Жоау Мариу Иван — самый активный игрок «Интера» в плане движения: при прессинге либо Мариу, либо Перишич составляет пару Икарди, играя по опорным полузащитникам, при построении атак «Интера» Иван качественно работает в треугольниках — он научился находить за счёт партнёров свободное пространство. Такое проходило в матче с «Ювентусом», где Д’Амброзио получал мяч от Брозовича или Миранды (достоинство схемы 3−4−3 — различные варианты построения треугольников), вытягивал за собой Штефана Лихтштайнера и получал более свободный фланг.

Статистика Packing качественно демонстрирует вовлечённость футболиста в игру команды, и цифры Перишича по матчу с «Ювентусом» удивляют: Иван — одновременно и лучший игрок «Интера» по отрезанию своими передачами защитников (за матч отрезал 9), и самый отрезающий соперников в момент приёму мяча (в ситуациях, когда Перишич принимал мяч, он убрал 94 защитников, больше никто не дотянул до 60). Работоспособный, креативный и быстрый, Иван Перишич готов стать лидером нынешнего «Интера» — главное, чтобы после успеха он не взялся красить волосы в чёрно-синие цвета, как в красно-белую клетку во время Евро.