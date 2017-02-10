Медель за отвагу. Как «Интер» начинает забывать о Симеоне
Стефано Пиоли приходил в «Интер» временщиком, но выдал длинную победную серию и посеял сомнения, что он действительно временщик.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Роберто Манчини слишком часто называют физруком, чьи команды всегда плыли по течению, но после похмелья 2010 года именно его «Интер» был стилистически и ментально готов к завоеванию скудетто. Манчини уяснил для себя простую мысль — в кальчо нельзя
Идеальным решением трудностей была бы замена Манчини на другого специалиста, исповедующего ту же идеологию. И на этот шаг «Интер» решился в ноябре, выбирая между Марселино Торалем и Стефано Пиоли (выбор выглядел
Наивный упрямый романтик, Де Бур изначально был не готов усваивать главную идею кальчо. Пиоли пропитывался идеей не один год. Он был идеальным тренером, чтобы успокоить команду, откатить её на год назад, когда идеи Манчини работали, а психологическая яма была ещё далеко. Журналисты La Gazzetta Dello Sport прозвали нового тренера «Интера» Нормализатором — они сводили его работу к двум пунктам.
1. Вернуть команду на рельсы.
2. Делать свою работу, пока не освободится Диего Симеоне.
Получилось даже больше — к старым идеям и оборонительной системе, свойственной «Интеру» Манчини, Стефано Пиоли добавил
Новые акценты в центре поля
Роберто Манчини критиковали за его трусливые 4−4−2 — что в старом «Интере», что в новом, что в «Манчестер Сити» он предпочитал использовать двух чистых опорных хавбеков, либо одного опорного и одного
Марсело Брозович, пожалуй, самый недооценённый полузащитник Серии А: все говорят о страстном Наингголане, чётком Стротмане, неаполитанской легенде Гамшике, умнице Пьяниче, Брозовича же практически игнорируют. Хорват — главный ответственный за серое вещество в середине «Интера»: в матче с «Пескарой» Брозович наделал 110 передач, 3 из которых — ключевые, одна — голевая. В среднем за игру у Брозовича набирается 60 передач (не забывайте, что в счёт идёт и статистика у де Бура). С чтением игры тоже порядок: с перехвата Марсело начался гол в ворота «Лацио» — он прибежал от боковой линии к точке, куда летел мяч после выноса защитника, выиграл стык у
Когда Миранда делает передачу на Д’Амброзио, Брозович уже делает забегание в свободную зону, не прикрытую Куадрадо и Лихтштайнером…
…а из этой зоны, открываясь на фланге и меняясь местами с Д’Амброзио, делает передачу вразрез на Перишича, организуя опасную атаку.
Брозович — это мозги, Кондогбия — больше мышцы (5,5 выигранных единоборств за матч, лишь у Д’Амброзио показатель лучше) и непоколебимая уверенность в себе: никто больше француза не идёт в дриблинг. На позиции «десятки» у Пиоли претендует Эвер Банега, но после перерыва аргентинец присел на лавку — теперь там чаще используется Жоау Мариу. На Евро-2016 Мариу был главной фигурой прессинга сборной Португалии, в «Интере» наряду с беговой работой Жоау глубоко отходит за мячом, принимая передачи из глубины, разворачивает направление атак на фланги, отвечает за стандарты — работа Пиоли над их розыгрышем тоже очевидна.
Зимой состав «Интера» стал ещё глубже с подписанием Роберто Гальярдини, он выглядит новой сильной опцией для Пиоли. В цифрах Гальярдини выдаёт отрезок даже сильнее, чем в «Аталанте», где он за полгода заработал хорошую прессу и 25-миллионный ценник, с ним центр поля явно добавил в мощи. Но пока заметно, что Гальярдини ещё не совсем «попал в ноты»: в Дерби Италии было заметно, что Роберто не готов брать инициативу на себя в большом матче — он либо предпочитал пасовать ближнему, либо принимал решение суматошно. Это издержки роста, в конце концов, Поль Погба, с которым вовсю сравнивают Гальярдини, тоже не начинал в «Ювентусе» на 105 миллионов.
Приобретаемая тактическая гибкость
Стефано Пиоли — ярко выраженный последователь схемы 4−2−3−1, трансформирующейся в 4−3−3, однако под матч с «Ювентусом» он приготовил Максу Аллегри сюрприз, тактику 3−4−3. Если вдуматься, подбор игроков у «Интера» идеален для расстановки с двумя тройками: двух качественных центральных защитников, Миранду и Мурильо, дополняет Гари Медель со своим умным первым пасом, полузащита набита качественными игроками
Единственное, что может помешать «Интеру» в тактической перестройке — слабая физическая готовность (привет де Буру). В битве с «Ювентусом» нерадзурри отыграли два разных тайма — если первые 45 минут удавалось накрывать «старую синьору» волной прессинга до чужой штрафной, то на второй тайм команде хватило сил лишь на несколько контратак, игра в давление разладилась. Здесь правильных решений два — либо немного ослабить хватку прессинга в пользу готовности совершать его все 90 минут, либо сменить ориентацию прессинга и перекрывать линии передач: это сложнее, чем играть по мячу, но требует меньшей беговой работы. Например, «Ливерпуль», прессингующий до чужой трети поля, не может давить до вратарской, как «Тоттенхэм»,
Упрощение и ускорение перехода в атаку
На «Чемпионате» уже разбирался тактический тренд, на который массово перешли многие тренеры, обладающие мощными боевитыми нападающими — теперь вратари и центральные защитники ищут башенных форвардов длинными передачами, а умные игроки поддержки (Забитцер, Гилфи Сигурдссон, Джо Аллен) собирают подборы вокруг них. В чемпионате Италии такой тренд тоже живёт: пышущая юностью «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини строит атаки через забросы на Андреа Петанью, такого же мощного и мало забивного, как лейпцигский Юссуф Поульсен.
Отличие «Интера» Пиоли от большинства команд, использующих заброс на «башню», в иных акцентах — Самир Ханданович пуляет мячи не в сторону Икарди, а в сторону Ивана Перишича, вингера. А Икарди вместе с атакующим полузащитником, Жоау Мариу или Банегой, собирает подборы вокруг хорвата.
Вот ещё одно небольшое видео, где длинный пас Хандановича и выигранный Перишичем «воздух» приводит к опасному удару Мариу.
Эффективность игры с большим нападающим доказал на Евро-2016 Антонио Конте, он же подарил «Интеру» Пиоли ещё одну «фишку». В Дерби Италии нерадзурри ускоряли свои атаки через резкие передачи своего латераля, Данило Д’Амброзио — он в касание отдаёт передачу в зону полуфланга, откуда проще сделать острую передачу. На этих же выходных «Челси» Конте подобным образом переходил в атаку через Виктора Мозеса.
Роль Перишича
Помните, как Юрген Клопп называл Перишича нытиком, не готовым работать на команду? Забудьте, сейчас Кока (по-хорватски «курица»,
Наряду с Жоау Мариу Иван — самый активный игрок «Интера» в плане движения: при прессинге либо Мариу, либо Перишич составляет пару Икарди, играя по опорным полузащитникам, при построении атак «Интера» Иван качественно работает в треугольниках — он научился находить за счёт партнёров свободное пространство. Такое проходило в матче с «Ювентусом», где Д’Амброзио получал мяч от Брозовича или Миранды (достоинство схемы 3−4−3 — различные варианты построения треугольников), вытягивал за собой Штефана Лихтштайнера и получал более свободный фланг.
Статистика Packing качественно демонстрирует вовлечённость футболиста в игру команды, и цифры Перишича по матчу с «Ювентусом» удивляют: Иван — одновременно и лучший игрок «Интера» по отрезанию своими передачами защитников (за матч отрезал 9), и самый отрезающий соперников в момент приёму мяча (в ситуациях, когда Перишич принимал мяч, он убрал 94 защитников, больше никто не дотянул до 60). Работоспособный, креативный и быстрый, Иван Перишич готов стать лидером нынешнего «Интера» — главное, чтобы после успеха он не взялся красить волосы в
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Определённо, в нынешнем «Интере» есть вещи, привитые Франком де Буром — например перестроение по ходу атаки с 4−3−3 на 3−4−3: его учитель Луи ван Гал делал такое ещё в 1995-м, в золотом «Аяксе». Однако «Интер» Пиоли выглядит очень самобытным. Он практически перестал пропускать в позиционной обороне: ему забивают или в контратаках, или после розыгрыша стандартов, как было с дальнобойной пушкой Хуана Куадрадо. Он уже лучше двигается, а за счёт грамотной работы центра поля у него лучше двигается мяч. В потенциале это сильнейший «Интер» за последние годы.
«Интер» слишком хочет союза с Диего Симеоне, а сам тренер «Атлетико» летает обедать в Милан и обещает прилететь туда работать. Он идеально подойдёт нерадзурри по стилю, в этом сомнений нет, однако вы уверены, что стоит размениваться на
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