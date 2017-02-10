Вальбуэна травмировал бедро и не поможет «Лиону» в матче с «Генгамом»
Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна третий раз в сезоне получил травму.
Повреждение хавбек схлопотал в матче 24-го тура с «Нанси» (4:0). Вальбуэна на 39-й минуте забил гол и тут же был заменён.
Как сообщает L’Equipe, врачи диагностировали у Вальбуэна повреждение левого бедра. Сколько времени футболисту потребуется на восстановление, неизвестно, но против «Генгама» в матче 25-го тура французской Лиги 1 он точно не сыграет.
В нынешнем сезоне Матьё Вальбуэна принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.
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