Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28728009/
10 февраля 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальбуэна травмировал бедро и не поможет «Лиону» в матче с «Генгамом»

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна третий раз в сезоне получил травму.

Повреждение хавбек схлопотал в матче 24-го тура с «Нанси» (4:0). Вальбуэна на 39-й минуте забил гол и тут же был заменён.

Как сообщает L’Equipe, врачи диагностировали у Вальбуэна повреждение левого бедра. Сколько времени футболисту потребуется на восстановление, неизвестно, но против «Генгама» в матче 25-го тура французской Лиги 1 он точно не сыграет.

В нынешнем сезоне Матьё Вальбуэна принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.

Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России