Guardian: Долг ФК «Манчестер Юнайтед» возрос на 87 млн из-за Brexit

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В четверг представители «Манчестер Юнайтед» объявили о рекордной в истории прибыли клуба за финансовый квартал (завершился 31 декабря 2016 года), которая составила 157,9 млн. Это на 18% выше предыдущего достижения МЮ, которое было зафиксировано в аналогичный период в 2015 году.

Из-за укрепления доллара по отношению к фунту, связанного с выходом Великобритании из состава Евросоюза, долг манкунианцев возрос на 87 млн и составляет 409,3 млн.

Референдум, по итогам которого Великобритания покинула состав ЕС, состоялся летом 2016 года.

«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии.