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10 февраля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Guardian: Долг ФК «Манчестер Юнайтед» возрос на 87 млн из-за Brexit

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) возрос на 87 миллионов в результате решения Великобритании покинуть Евросоюз. Об этом сообщает The Guardian.

Guardian: Долг ФК Манчестер Юнайтед возрос на 87 млн из-за Brexit - Фото Увеличить
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В четверг представители «Манчестер Юнайтед» объявили о рекордной в истории прибыли клуба за финансовый квартал (завершился 31 декабря 2016 года), которая составила 157,9 млн. Это на 18% выше предыдущего достижения МЮ, которое было зафиксировано в аналогичный период в 2015 году.

Из-за укрепления доллара по отношению к фунту, связанного с выходом Великобритании из состава Евросоюза, долг манкунианцев возрос на 87 млн и составляет 409,3 млн.

Референдум, по итогам которого Великобритания покинула состав ЕС, состоялся летом 2016 года.

«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии.

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