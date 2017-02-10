Guardian: Долг ФК «Манчестер Юнайтед» возрос на 87 млн из-за Brexit
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) возрос на 87 миллионов в результате решения Великобритании покинуть Евросоюз. Об этом сообщает The Guardian.
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В четверг представители «Манчестер Юнайтед» объявили о рекордной в истории прибыли клуба за финансовый квартал (завершился 31 декабря 2016 года), которая составила 157,9 млн. Это на 18% выше предыдущего достижения МЮ, которое было зафиксировано в аналогичный период в 2015 году.
Референдум, по итогам которого Великобритания покинула состав ЕС, состоялся летом 2016 года.
«Манчестер Юнайтед» является 20-кратным чемпионом Англии.
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