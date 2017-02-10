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10 февраля 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Оливер Кан может стать спортивным директором «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан в ближайшее время может стать спортивным директором мюнхенского клуба.

Как сообщает ZDF, руководство мюнхенцев обратилось к 47-летнему немцу после того, как защитник команды Филипп Лам отклонил предложение занять данную должность. По информации источника, Кан будет заинтересован стать спортивным директором «Баварии», за которую выступал с 1994 по 2008 год. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

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Лам завершит карьеру по окончании сезона 2016/17

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам объявил о решении завершить профессиональную карьеру ближайшим летом. По словам футболиста, ему все сложнее демонстрировать высочайший уровень футбола. Руководство «Баварии» предложило ему пост спортивного директора клуба, однако экс-защитник сборной Германии отверг предложение.
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