Оливер Кан может стать спортивным директором «Баварии»

Как сообщает ZDF, руководство мюнхенцев обратилось к 47-летнему немцу после того, как защитник команды Филипп Лам отклонил предложение занять данную должность. По информации источника, Кан будет заинтересован стать спортивным директором «Баварии», за которую выступал с 1994 по 2008 год. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.