Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28727335/
10 февраля 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» завершил второй УТС

Вчера футбольный клуб «Кайрат» завершил второй учебно-тренировочный сбор.

Вчера футбольный клуб <span class=error>Кайрат</span> завершил второй <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер алматинского клуба Кахабер Цхададзе предоставил футболистам несколько выходных дней. Следующие сборы команда начнет 13-го февраля в Турции. Тренерским штабом запланировано три товарищеских матча. О соперниках станет известно позже.

Во время вторых сборов были просмотрены потенциальные новички, а также проведены пять товарищеских матчей — в трех «Кайрат» выходил победителем, один раз матч завершался вничью и один раз алматинский клуб был вынужден капитулировать.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Джолчиев приехал в «Актобе»

Что может вынудить Канело на бой с Головкиным

СМИ назвали способы решения проблем Головкина