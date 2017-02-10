«Кайрат» завершил второй УТС

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Главный тренер алматинского клуба Кахабер Цхададзе предоставил футболистам несколько выходных дней. Следующие сборы команда начнет 13-го февраля в Турции. Тренерским штабом запланировано три товарищеских матча. О соперниках станет известно позже.

Во время вторых сборов были просмотрены потенциальные новички, а также проведены пять товарищеских матчей — в трех «Кайрат» выходил победителем, один раз матч завершался вничью и один раз алматинский клуб был вынужден капитулировать.