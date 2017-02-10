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10 февраля 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Арендованный у «Зенита» Йованович включён в заявку «Бордо» на матч с «ПСЖ»

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, который был арендован у «Зенита», включён в заявку на матч 25-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».

Об этом сообщается на официальном сайте «Бордо».

Сербский защитник уже успел дебютировать за свой новый клуб. В матче 24-го тура с «Каном» (4:0) футболист провёл на поле все 90 минут.

Матч «Бордо» — «ПСЖ» состоится 10 февраля. Начало — 22:45 мск.

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