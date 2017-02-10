Арендованный у «Зенита» Йованович включён в заявку «Бордо» на матч с «ПСЖ»

Об этом сообщается на официальном сайте «Бордо».



Сербский защитник уже успел дебютировать за свой новый клуб. В матче 24-го тура с «Каном» (4:0) футболист провёл на поле все 90 минут.



Матч «Бордо» — «ПСЖ» состоится 10 февраля. Начало — 22:45 мск.



