Арендованный у «Зенита» Йованович включён в заявку «Бордо» на матч с «ПСЖ»
Защитник «Бордо» Вукашин Йованович, который был арендован у «Зенита», включён в заявку на матч 25-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Об этом сообщается на официальном сайте «Бордо».
Сербский защитник уже успел дебютировать за свой новый клуб. В матче 24-го тура с «Каном» (4:0) футболист провёл на поле все 90 минут.
Матч «Бордо» — «ПСЖ» состоится 10 февраля. Начало — 22:45 мск.
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