Бельгиец собирается подписать контракт с «Шахтером»

Этот игрок в последнее время выступал за «Серенг» в третьем дивизионе чемпионата Бельгии (10 матчей — 1 гол в сезоне-2016/2017).



Корреспондент Sports.kz решил поинтересоваться у нападающего его перспективами оказаться в составе казахстанской команды.



— Алессио, поздравляю с первым голом за «Шахтер»! Ты не подписал еще контракт с карагандинским клубом?

— Я находился на просмотре, но завтра возвращаюсь в Бельгию для решения всех вопросов с моей старой командой — прежде, чем смогу подписать здесь.



— Старый клуб — это «Серенг»?

— Да.



— У тебя с ним действующий контракт?

— Что ты имеешь в виду?



— «Серенг» будет просить за тебя компенсацию? Или ты сможешь перейти как свободный агент?

— Это уже дела моего агента (Улыбается).