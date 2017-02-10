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10 февраля 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бельгиец собирается подписать контракт с «Шахтером»

Во вчерашнем контрольном поединке с украинским «Ильичевцем» один из мячей за карагандинский «Шахтер» забил 21-летний бельгийский форвард Алессио Аллегриа.

Во вчерашнем контрольном поединке с украинским Ильичевцем один из мячей за карагандинский Шахтер забил 21-летний бельгийский форвард <span class=error>Алессио</span> <span class=error>Аллегриа</span>. Увеличить
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Этот игрок в последнее время выступал за «Серенг» в третьем дивизионе чемпионата Бельгии (10 матчей — 1 гол в сезоне-2016/2017).

Корреспондент Sports.kz решил поинтересоваться у нападающего его перспективами оказаться в составе казахстанской команды.

— Алессио, поздравляю с первым голом за «Шахтер»! Ты не подписал еще контракт с карагандинским клубом?
— Я находился на просмотре, но завтра возвращаюсь в Бельгию для решения всех вопросов с моей старой командой — прежде, чем смогу подписать здесь.

— Старый клуб — это «Серенг»?
— Да.

— У тебя с ним действующий контракт?
— Что ты имеешь в виду?

— «Серенг» будет просить за тебя компенсацию? Или ты сможешь перейти как свободный агент?
— Это уже дела моего агента (Улыбается).

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