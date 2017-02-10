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10 февраля 2017, 10:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» опасается возможного ухода Венгера по окончании сезона

В стане лондонского «Арсенала» обеспокоены по поводу будущего главного тренера Арсена Венгера.

Как сообщает The Telegraph, две недели назад француз был готов подписать новый контракт на два года на сумму £ 16 млн, однако после двух поражений «канониров» от «Уотфорда» и «Челси» ситуация изменилась.

Руководство «Арсенала» ожидает, что теперь 67-летний специалист будет решать вопрос о своём будущем в клубе по окончании сезона. Отмечается, что главным фактором в выборе Венгера станет место, которое займёт его команда по итогам сезона.

После 24 туров «Арсенал» занимает в таблице АПЛ четвёртую позицию.

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