Лам завершит карьеру по окончании сезона 2016/17

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Немецкий футбол никогда не испытывал недостатка в игроках мирового уровня. Герд Мюллер, Руди Феллер, Юрген Клинсманн, Карл-Хайнц Румменигге, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус… Однако даже на фоне великолепных достижений немецкого футбола в XX веке нынешняя сборная Германии, которую с 2004 года строит Йоахим Лев (с 2004-го по 2006 год он был помощником главного тренера Клинсманна, после чего возглавил национальную команду самостоятельно), имеет полное право претендовать на звание величайшей в своей истории.

А ключевым винтиком в игре этой команды стал крайний защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам. Волшебный Карлик, как его прозвали за маленький рост, появился в сборной по приглашению Руди Феллера и прошел подготовку с командой к Евро-2004. Этот турнир до сих пор является последним, на котором немцы не брали медали.

После вылета на групповом этапе Евро-2004 команду возглавил Юрген Клинсманн, которому было доверено готовить национальную команду к домашнему чемпионату мира в 2006 году. Клинсманн на пару с Левом, со сути, перезапустили проект сборной, а Филипп Лам стал одним из его главных составляющих.

В дальнейшем с Ламом «бундесманшафт» выиграла чемпионат мира в Бразилии в 2014 году, стала серебряным призером памятного для россиян Евро-2008, а также дважды стала бронзовой — на ЧМ-2010 в ЮАР и Евро-2012 в Польше/Украине.

Дойдя до заветной мечты стать чемпионом мира, полузащитник принял решение расстаться с национальной командой и сосредоточился на выступлениях только за клуб, воспитанником которого является. В «Баварии» Радист Лам (еще одно прозвище защитника) появился в далеком 2001 году, став в некотором роде реинкарнацией великого полузащитника (а под конец карьеры защитника) Лотара Маттеуса.

Выдающийся хавбек, бывший сердцем и душой команды и выступавший на позиции центрального полузащитника, с возрастом потерял скорость, был передвинут на позицию либеро, а за год до появления Лама и вовсе уехал в США, где стал футболистом «Нью-Йорк/Нью-Джерси МетроСтарз» (сейчас этот клуб выкуплен корпорацией «Ред Булл» и носит ее название).

Было бы неверно сказать, что Лам заменил Маттеуса по позиции, как было бы неправильно утверждать, что одним своим появлением компенсировал отъезд лидера в раздевалке.

Более того, два первых сезона он провел в дубле и играл лишь на региональном уровне, после чего еще на два года был отдан в аренду в «Штутгарт». И лишь с сезона-2005/06 стал появляться в основе мюнхенского суперклуба. Зато освоившись, Лам стал незаменимым.

Как и Маттеус, Лам стал сердцем мюнхенской раздевалки и со временем претерпел изменения своей роли на футбольном поле. Однако если Маттеус с возрастом опускался ниже к своим воротам, из центрального полузащитника превратившись в последнего защитника, то Лам проследовал в обратном направлении. Когда с возрастом ему стало не хватать скорости для работы на фланге, наставники нашли ему позицию в опорной зоне, где он может проявить свои лучше качества — сумасшедшую работоспособность, бойцовский характер, потрясающее видение поля и классный первый пас.

В нынешнем сезоне капитан «Баварии» провел 22 матча, из них 14 в чемпионате Германии, четыре — в Лиге чемпионов, три — в Кубке и один — в Суперкубке страны, а уровень его игры по-прежнему высочайший. Оттого и удивительно решение Лама по окончании сезона завершить профессиональную карьеру.

«Я сообщил представителям клуба, что завершаю карьеру. Мой подход к делу предполагает максимальную отдачу на каждой тренировке и в матчах. До конца сезона я выдержу это, но не смогу делать то же самое потом. Потому и решил уйти из большого футбола»,

— приводит слова Лама Bild.

«Это очень печальная новость для меня. В 70% своей карьеры Филипп был отличным игроком, и оставшиеся 30% сделали его игроком мирового класса. Лам на одном уровне с Францем Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Лотаром Маттеусом. Он величайший немецкий игрок всех времен», — цитирует Шолля Goal.

Более того, он даже отказался предложения занять по окончании сезона пост спортивного директора клуба.

«Что же касается поста спортивного директора, то у меня с руководством “Баварии” были конструктивные беседы. Однако я решил, что этот момент еще не настал. Было ясно, что я не смогу сразу же начать работать на этом посту, мне нужна пауза», — сказал Лам.

Маттеус, ставший по окончании карьеры тренером, но успеха на этом поприще не снискавший, выразил удивление подобным решением.

«Я не могу понять Лама полностью. Когда ты получаешь предложение о работе на посту спортивного директора, то должен обдумать это. Такое предложение, возможно, получишь раз в жизни. И неужели надо ждать еще несколько лет? Лам принял умное решение, завершив выступления за сборную Германии после чемпионата мира 2014 года. Но за “Баварию” он мог бы еще год-два поиграть», — приводит слова Маттеуса Sport1.

Дабы в прессе не возникало спекуляций, капитан «Баварии» пояснил свое решение.

«Как и в ситуации, когда завершил карьеру в сборной, я отталкивался от собственных ощущений, когда принял это решение. Для меня как для капитана команды важно всегда показывать игру высочайшего класса, но я осознал, что после этого сезона буду не в состоянии это делать.

Я выступаю за «Баварию» с 11 лет. За исключением двух лет в «Штутгарте», всегда носил футболку этого клуба. Мне очевидно, что в будущем продолжу работать в «Баварии». Однако, прежде чем продолжить работу в клубе в другом качестве, хотел бы взять паузу, чтобы лучше обдумать, как использовать свой опыт в новой роли. Я всегда принимаю решения, тщательно их обдумав.

Сейчас сконцентрирован на оставшихся матчах сезона. Я буду участвовать в них с еще большей отдачей, понимая, что они являются последними в моей карьере. Мы будем участвовать в ¼ финала Кубка Германии, в Лиге чемпионов и хотим в пятый раз подряд выиграть Бундеслигу. Нам предстоят большие челленджи в этом сезоне, — написал Лам на своей странице в твиттере.