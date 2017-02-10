«Реал» предложит Бензема продление контракта и увеличит его зарплату

Согласно информации источника, «Королевский клуб» намерен предложить французскому футболисту пролонгацию соглашения до 2021 или 2022 года.

В «Реале» хотят, чтобы Бензема понял, что ему продолжают доверять, несмотря на то что игрок нередко подвергается критике за свою игру.



Если Бензема продлит контракт с «Реалом», то это будет его вторая пролонгация соглашения в испанском гранде. В первый раз он продлил договор в 2014 году, получив существенную надбавку к зарплате: с € 5 млн в год она увеличилась до € 8 млн. В данном случае речь также идёт об увеличении зарплаты. Действующий контракт Бензема с «Реалом» в силе до лета 2019 года.



В нынешнем сезоне «Реал» сыграл в Примере 19 матчей, а сам Бензема принял участие в 15 играх, став автором 5 голов и 2 результативных передач.