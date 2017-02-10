Фабрика звёзд. «Шахтёр»

«Шахтёр» — эталонный пример подхода к существованию клуба, который распространён в Европе, но пока мало прижился на постсоветском пространстве. Этот подход основан на реализме.



В Донецке не меняли вектор развития с сезона-2004/05, когда в команду перешли Элано и Матузалем, и общая сумма трансферных расходов превысила 35 млн евро при нулевых продажах. С тех самых пор в «Шахтёре» была сделана ставка на амбициозную молодёжь, которая развивалась, улучшала игру, а затем отправлялась на повышение в более сильные чемпионаты. И приносила прибыль. Ринат Ахметов экспериментировал с тренерами в начале нулевых, пока после Бернда Шустера и Невио Скалы команду не возглавил Мирча Луческу. 60-летний румын остался на 12 лет, выиграл восемь чемпионских титулов, пять Кубков, Кубок УЕФА и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. Но не только. За первые пару лет он помог определиться с вектором трансферной деятельности, которую клуб потом не менял лет 10.



Луческу делал ставку на молодых и техничных футболистов, которые, получив необходимые тактические навыки, способны превратиться в больших звёзд (если сохранят профессионализм). Основным рынком клуба стала Бразилия, кроме неё — страны бывшей Югославии. Скаут «Шахтёра» Алексей Чередник рассказывал, что в некоторых регионах Бразилии просматривает 15-летних футболистов, потому что талантливых ребят, которые постарше, раскупают главные бразильские клубы. Работа всегда проводилась точечно: в отличие от португальских клубов, «Шахтёр» не набирал бразильскую молодёжь партиями. Ну и, разумеется, клуб не забывал биться с «Динамо» за лучших украинских игроков. Баланс заключался в доморощенном костяке и паре талантливых иностранцев в атаке. Звучит просто, сложнее заставить это работать 10 лет подряд.



Об уровне работы можно сделать выводы по одному факту. Глава селекционной службы «Шахтёра» Луиш Гонсалвеш осенью 2016 года поменял место работы и стал генеральным директором «Порту». Ещё одной «Фабрики звёзд», клуба с превосходной скаутинговой системой.



А теперь перейдём к примерам. Речь пойдёт о самых интересных случаях: перечислять всех футболистов, которые приехали в Донецк молодыми и уехали через пару лет за более значительную сумму, чересчур обременительно.

Анатолий Тимощук

Воспитанник «Волыни» перебрался в Донецк в 1998 году и стоил команде 125 тыс. евро. Он прошёл весь путь становления «Шахтёра»: от одного из преследователей «Динамо» в главного конкурента, а затем — во флагмана страны. Стал капитаном. Но в 2007 году, когда «Зенит» предложил за него 15 млн евро, Тимощук уже не был в «Шахтёре» незаменимым, о чём прямо сказал президент клуба Ринат Ахметов. Команда могла пережить уход любого игрока и не упасть ниже второго места в чемпионате.

Элано

Элано никак не тянет на «раскрывшуюся звезду», но трансфер интересен с точки зрения отработки схемы. Первая проба пера клуба при Луческу по перепродаже легионера на пике известности. Элано был приобретён одновременно с Матузалемом в 2004 году, и, в отличие от того же Матузалема, уже хорошо известного в Европе, брали его «на вырост». Он вошёл в символическую сборную чемпионата Бразилии, за него боролись сильные европейские клубы, поэтому пришлось перебивать другие предложения финансовыми условиями. Элано выиграл пару чемпионатов и был выгодно продан в «Манчестер Сити». Он так и не заиграл, но переходил в Англию в качестве восходящей звезды.

Виллиан

Через пару лет, после продаж Брандао (недорого) и Чигринского (не заиграл), система была отработана. Виллиана нашли в «Коринтиансе» и заплатили за бразильца большие деньги — 14 млн евро. Но «Шахтёр» мог себе это позволить, поскольку в том сезоне на трансферах заработал больше 30 млн евро. 20-летний Виллиан сразу стал игроком основы, но долго адаптировался и только через год начал играть результативно. За пять с половиной лет он забил около 40 голов (20 в чемпионате) и отдал больше 60 голевых передач. За Виллиана боролись несколько европейских клубов, но выиграл гонку «Анжи». Продажа принесла «Шахтёру» 35 млн евро. Идеальное капиталовложение, особенно если вспомнить 11 выигранных за эти годы трофеев.

Фернандиньо

Система работала. Через год после продажи Виллиана пришло время расставаться с другими лидерами. Летом 2013 года ушли Фернандиньо и Мхитарян. Часть лучшей команды в истории «Шахтёра», выигравшей Кубок УЕФА и громившей «Рому» в ЛЧ. Но и тут смена поколений была относительно безболезненной. Оставались ещё Дуглас Коста и Алекс Тейшейра.



Что касается Фернандиньо, то он был куплен в 2005-м за восемь млн евро в «Атлетико Паранаэнсе» и провёл в клубе восемь сезонов. Был вице-капитаном, выиграл 15 трофеев. Его трансфер в «Манчестер Сити» за 40 млн евро — тот случай, когда через годы можно сказать, что «Сити» не переплатил.

Генрих Мхитарян

Ещё один трансфер того лета. Мхитарян был найден в «Металлурге»: 21-летний игрок стоил шесть млн. Его прогресс — идеальное отражение того, как отсутствие лишнего давления и стабильный вектор развития команды способствуют росту игрока. Мхитарян провёл не самый удачный первый сезон, во втором сделал 17 голов и передач в чемпионате, а в третьем — 35 голов и передач, установив рекорд. Он играл на позиции атакующего полузащитника и с каждым сезоном его роль была всё важнее. Мхитарян мог уйти в «Ливерпуль», но выбрал «Боруссию», и, кажется, не прогадал. Его трансфер принёс «Шахтёру» 27 млн евро.



Одновременно с уходом Мхитаряна и Фернандиньо клуб из Донецка произвёл очередное вливание свежей крови. Были приобретены Бернард, Факундо Феррейра и Фред — футболисты, которые играют в основе «Шахтёра» до сих пор.

Дуглас Коста

Когда он переходил в «Баварию», не все понимали, зачем клубу этот игрок. Оказалось, что в отсутствие Роббена (то есть почти всегда) Дуглас Коста достаточно хорош, чтобы быть игроком основы. В прошлом сезоне всего четверо мюнхенцев сыграли в чемпионате Германии больше матчей, чем он. В отличие от многих других бразильцев, Коста не прогрессировал с каждым новым сезоном. От провёл пять лет на стабильно высоком уровне. И теперь 8 млн, отданные за него «Гремио» в 2010 году, уже не кажутся переплатой.

Алекс Тейшейра

Трудно назвать звездой футболиста, который в 26 лет уехал в Китай. С другой стороны, это не мешает признать прогресс Тейшейры в «Шахтёре», как игровой, так и рыночный. Он не отличался стабильностью и чередовал удачные сезоны со средними. А в последние полтора года просто зажёг. В сезоне-2015/16 он успел сыграть 15 матчей — и забил 22 гола. Готовая звезда для европейского топ-клуба. Многие европейские топ-клубы думали так же, но Тейшейра предпочёл «Цзянсу Сунин». Его выбор не только обеспечил его семью в трёх поколениях, но и принёс «Шахтёру» 50 млн евро.

Все остальные

Примеров гораздо больше. Взяты футболисты, трансферы которых стали наиболее показательными. Но был и Луис Адриано, который не заиграл в «Милане» и сейчас оказался в «Спартаке». Он тоже сделал себе имя в «Шахтёре». Был Фернандо — он не стал звездой, но добротно провёл два сезона, отправился в «Сампдорию», а через год тоже приехал в «Спартак».



Но нужно отметить: «Шахтёр» стал другим. Домашние матчи в чемпионате Украины клуб из Донецка проводит во Львове, хотя футболисты признавались, что предпочли бы играть в другом городе. Но стадион ближе к Донецку предоставить не смогли. Покинули клуб руководитель селекционного отдела Луиш Гонсалвеш и Мирча Луческу. Ведущие игроки «Шахтёра» сейчас — Марлос, Дентиньо, Факундо Феррейра — это их игроки. Последние пару лет клуб отчаянно борется с тем, что можно назвать концом прекрасной эпохи. Паулу Фонсека во главе клуба — несомненная удача в попытке сохранить преемственность, и пока сезон складывается для «Шахтёра» удачно.