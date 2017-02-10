За матч с «Каном» (4:0) 20-летний серб получил от журнала оценку 7. Примечателен тот факт, что этот поединок стал для футболиста дебютным во Франции.

Полностью символическая сборная 24-го тура чемпионата Франции выглядит следующим образом: Даниэль Субашич («Монако»), Иван Бальиу («Метц»), Вукашин Йованович («Бордо»), Данте («Ницца»), Далберт («Ницца»), Морган Сансон («Марсель»), Юнусс Санкаре («Бордо»), Франсуа Камано («Бордо»), Тома Лемар («Монако»), Диего Ролан («Бордо»), Шейк Диабате («Метц»).