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10 февраля 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рауль считает, что «Реал» и «Барселона» обязаны своими успехами друг другу

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль отметил, что роль «Барселоны» в жизни «Королевского клуба» переоценить невозможно.

Рауль уверен, что испанские гранды нужны друг другу для своего прогресса.

«Я считаю, что для чемпионата Испании очень хорошо, что в нём выступает “Барселона” и играет такой футболист, как Лионель Месси. Полагаю, что “Реал” без “Барселоны” не был бы тем, что представляет собой в данный момент. И наоборот», — сказал Рауль в эфире мексиканского телевидения.

По итогам 21 тура Примеры «Реал» с 46 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на 1 очко. Однако у «сливочных» две игры в запасе.

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