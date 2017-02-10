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10 февраля 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рауль назвал пять лучших игроков в истории «Реала», включив в список и Роналду

Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес в эфире мексиканского телевидения предложил свою версию пятёрки лучших футболистов в истории «Королевского клуба».

При этом он подчеркнул, что делать выбор из предложенных ему имён было очень нелегко.

В «дрим-тим» Рауля вошли нападающие Альфредо Ди Стефано и Франсиско Хенто, полузащитник Зинедин Зидан, а также форвард Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.

«Было очень сложно выбирать, поскольку все, кто был предложен мне на выбор, являются великими игроками в истории «Реала», — пояснил Рауль.

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