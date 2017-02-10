Рауль назвал пять лучших игроков в истории «Реала», включив в список и Роналду

При этом он подчеркнул, что делать выбор из предложенных ему имён было очень нелегко.



В «дрим-тим» Рауля вошли нападающие Альфредо Ди Стефано и Франсиско Хенто, полузащитник Зинедин Зидан, а также форвард Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.



«Было очень сложно выбирать, поскольку все, кто был предложен мне на выбор, являются великими игроками в истории «Реала», — пояснил Рауль.