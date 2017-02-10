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10 февраля 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Не подошедший «Ростову» литовец приехал в «Ордабасы»

22-летний литовский полузащитник Витас Гашпуйтис может пополнить состав шымкентского «Ордабасы», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

22-летний литовский полузащитник <span class=error>Витас</span> Гашпуйтис может пополнить состав <span class=error>шымкентского</span> <span class=error>Ордабасы</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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Гашпуйтис является воспитанником Академии футбола Шяуляй. Выступал за одноименный клуб, а также «Венту» и «Атлантас» из Клайпеды.

Совсем недавно Гашпуйтис был на просмотре в составе клуба РФПЛ «Ростова», но не сумел убедить тренерский штаб в своей надобности.

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