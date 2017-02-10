Не подошедший «Ростову» литовец приехал в «Ордабасы»

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Гашпуйтис является воспитанником Академии футбола Шяуляй. Выступал за одноименный клуб, а также «Венту» и «Атлантас» из Клайпеды.



Совсем недавно Гашпуйтис был на просмотре в составе клуба РФПЛ «Ростова», но не сумел убедить тренерский штаб в своей надобности.