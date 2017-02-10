Форвард киевского «Динамо» Эскобар перешёл в «Васко да Гама»
24-летний нападающий киевского «Динамо» Андрес Эскобар стал игроком «Васко да Гама», сообщает официальный сайт бразильского клуба.
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Колумбиец перешёл в «Динамо» в 2011 году, но сыграл за клуб лишь один матч в Кубке Украины и с тех пор скитался по арендам.
Эскобар на родине выступал за «Депортиво Кали», «Атлетико Насьональ» и «Мильонариос», во Франции — за «Эвиан» и в США за «Даллас».
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