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10 февраля 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вице-президент «Монако» Васильев дисквалифицирован на 2 матча за критику арбитра

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры за критику в адрес арбитра Рудди Букке, который обслуживал матч 18-го тура Лиги 1 с «Лионом», сообщает BFMTV. Решение вступает в силу с 14 февраля.

В декабре функционер сказал следующее: «Думаю, что результат матча на совести арбитров. Я предпочитаю не говорить о судействе, но сейчас хочу сказать вслух то, о чём многие только тихо думают: судьи помогают «Лиону».

Монегаски на 39-й минуте матча с «Лионом» остались в меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди и уступили «ткачам» со счётом 1:3.

18.12.2016 22:45 Зрители 13129 основной раунд: 18-й тур Stade Louis II
Монако 1:3 Лион
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Брюно Женезьо
Голы
70′ Темуе Бакайоко 14
11 Рашид Геззаль 29′
28 Матье Вальбуэна 65′
10 Александр Ляказетт 87′
Нереализованные пенальти
10 А. Ляказетт 56′
Составы
Даниэль Субашич 1
Жемерсон 5
39′ Бенжамен Менди 23
56′ Камиль Глик 25
52′ Бернарду Силва 10
Темуе Бакайоко 14
Тома Лемар 27
Радамель Фалькао 9
53′ 85′ Фабинью 2
Гвидо Каррильо 11
26′ 77′ Джибриль Сидибе 19
Кильян Мбаппе 29
63′ Валер Жермен 18
Набиль Дирар 7
1 Антони Лопеш
2 Мапу Янга-Мбива 42′
5 Муктар Диакаби
15 Жереми Морель
8 Корантен Толиссо
28 Матье Вальбуэна 74′
29 Люка Тузар
10 Александр Ляказетт
20 Рафаэл да Силва 77′
13 Кристоф Жалле
11 Рашид Геззаль 83′
31 Мачей Рыбус
18 Набиль Фекир 83′
27 Максвел Гнали Корне
Статистика
4 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 10
6 Угловые 9
20 Фолы 20
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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