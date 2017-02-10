Вице-президент «Монако» Васильев дисквалифицирован на 2 матча за критику арбитра

В декабре функционер сказал следующее: «Думаю, что результат матча на совести арбитров. Я предпочитаю не говорить о судействе, но сейчас хочу сказать вслух то, о чём многие только тихо думают: судьи помогают «Лиону».



Монегаски на 39-й минуте матча с «Лионом» остались в меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди и уступили «ткачам» со счётом 1:3.