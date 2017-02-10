Вице-президент «Монако» Васильев дисквалифицирован на 2 матча за критику арбитра
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры за критику в адрес арбитра Рудди Букке, который обслуживал матч 18-го тура Лиги 1 с «Лионом», сообщает BFMTV. Решение вступает в силу с 14 февраля.
В декабре функционер сказал следующее: «Думаю, что результат матча на совести арбитров. Я предпочитаю не говорить о судействе, но сейчас хочу сказать вслух то, о чём многие только тихо думают: судьи помогают «Лиону».
Монегаски на 39-й минуте матча с «Лионом» остались в меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди и уступили «ткачам» со счётом 1:3.
|18.12.2016 22:45
|Зрители 13129
|основной раунд: 18-й тур
|Stade Louis II
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Брюно Женезьо
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|10
|6
|Угловые
|9
|20
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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