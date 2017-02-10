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10 февраля 2017, 0:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Журналист Il Tempo: Сарри действительно встречался с «Ювентусом»

Журналист Il Tempo Алессандро Остини заверил, что его статья о встрече главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с руководителями «Ювентуса» правдива, несмотря на заявление специалиста о готовности судиться в связи с публикацией лживой информации.

«Я принимаю к сведению опровержение Сарри, но продолжаю настаивать на своём. Хочу подчеркнуть, что это не пренебрежительная статья, и я не пытаюсь что-то у кого-то украсть. Повторюсь, встреча между Сарри и “Ювентусом” была, но, как я уже писал, Маурицио сложно представить на скамейке туринского клуба. Это была лишь ознакомительная встреча, “Ювентус” хотел узнать намерения Сарри, поскольку Массимилиано Аллегри мечтает поработать в Англии и может покинуть пост наставника туринцев», — рассказал Остини в интервью Premium Sport.

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