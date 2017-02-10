Журналист Il Tempo: Сарри действительно встречался с «Ювентусом»

«Я принимаю к сведению опровержение Сарри, но продолжаю настаивать на своём. Хочу подчеркнуть, что это не пренебрежительная статья, и я не пытаюсь что-то у кого-то украсть. Повторюсь, встреча между Сарри и “Ювентусом” была, но, как я уже писал, Маурицио сложно представить на скамейке туринского клуба. Это была лишь ознакомительная встреча, “Ювентус” хотел узнать намерения Сарри, поскольку Массимилиано Аллегри мечтает поработать в Англии и может покинуть пост наставника туринцев», — рассказал Остини в интервью Premium Sport.