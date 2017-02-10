Журналист Il Tempo: Сарри действительно встречался с «Ювентусом»
Журналист Il Tempo Алессандро Остини заверил, что его статья о встрече главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с руководителями «Ювентуса» правдива, несмотря на заявление специалиста о готовности судиться в связи с публикацией лживой информации.
«Я принимаю к сведению опровержение Сарри, но продолжаю настаивать на своём. Хочу подчеркнуть, что это не пренебрежительная статья, и я не пытаюсь
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter