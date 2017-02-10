Ван Перси дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение

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Опытный форвард, ставший автором единственного гола, показал язык фанатам соперника и провоцировал Душко Тошича и Огузхана Озьякупа. Голландец пропустит три ближайшие игры чемпионата Турции, а также заплатит штраф в размере € 5 тыс.



После матча с «Бешикташем» супруга Душко Тошича Елена Карлеуша оскорбила ван Перси, опубликовав в «Твиттере» следующее сообщение: «Ван Перси — выродок. Сломай себе ногу, тупица!».