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10 февраля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лэмпард проходит стажировку в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, проходит стажировку в лондонском клубе, сообщает Mirror. Экс-хавбек сборной Англии посещает академию синих и стремится получить знания, необходимые для получения тренерской категории B.

Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». В 2001 году полузащитник перешёл в «Челси», где провёл 13 лет. С 2014 по 2015 год он выступал за «Манчестер Сити», а прошлый сезон провёл в «Нью-Йорк Сити».

Фрэнк является лучшим бомбардиром «Челси» всех времён. На его счету 211 голов в 648 матчах.

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