Лэмпард проходит стажировку в «Челси»

Лэмпард начинал карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». В 2001 году полузащитник перешёл в «Челси», где провёл 13 лет. С 2014 по 2015 год он выступал за «Манчестер Сити», а прошлый сезон провёл в «Нью-Йорк Сити».



Фрэнк является лучшим бомбардиром «Челси» всех времён. На его счету 211 голов в 648 матчах.