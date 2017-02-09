AEPSAD объяснило отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году объясняется тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались заключить соответствующее соглашение с Испанским агентством по защите здоровья в спорте (AEPSAD), говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте AEPSAD.
Ранее испанские СМИ обвинили AEPSAD в том, что в испанском футболе на протяжении практически года отсутствует
«В соответствии с рекомендациями WADA, AEPSAD обратилось к международным федерациям, включая ФИФА и УЕФА, чтобы они взяли на себя ответственность за
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