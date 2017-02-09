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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28723662/
9 февраля 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

AEPSAD объяснило отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Отсутствие допинг-контроля в испанском футболе в 2016 году объясняется тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались заключить соответствующее соглашение с Испанским агентством по защите здоровья в спорте (AEPSAD), говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте AEPSAD.

Ранее испанские СМИ обвинили AEPSAD в том, что в испанском футболе на протяжении практически года отсутствует допинг-контроль. Как отмечается в заявлении, в 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило Испанию и еще несколько стран в «список наблюдения» поскольку они «по разным причинам не полностью привели свое законодательство в соответствие со всемирным антидопинговым кодексом». Впоследствии AEPSAD было объявлено несоответствующим кодексу WADA, а аккредитации его лаборатории была временно приостановлена.

«В соответствии с рекомендациями WADA, AEPSAD обратилось к международным федерациям, включая ФИФА и УЕФА, чтобы они взяли на себя ответственность за допинг-контроль до восстановления организации. Однако и ФИФА, и УЕФА отказались подписывать соответствующее соглашение. В ФИФА дали понять, что их юрисдикция ограничивается соревнованиями национальных сборных, а в УЕФА сообщили, что их ответственность ограничена Лигой чемпионов и Лигой Европы», — говорится в заявлении AEPSAD.
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