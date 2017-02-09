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9 февраля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эрнанес: Для меня было честью носить футболку «Ювентуса»

Бразильский полузащитник Эрнанес, о переходе которого из «Ювентуса» в «Хэбэй Чайна Форчун» было объявлено сегодня, поблагодарил туринский клуб за полтора года, которые он провёл в команде.

«Носить футболку “Ювентуса” 1,5 года было для меня честью, удовольствием и гордостью. Хотел бы поблагодарить всех за эту возможность: от президента до директоров, тренеров, медиков, физиотерапевтов, пресс-атташе, маркетологов и работников столовой. Спасибо всем за доброту и вежливость. Хотел бы поблагодарить и фанатов, которые поддерживали меня всё это время. Вперёд, “Ювентус”!» — написал Эрнанес в своём «инстаграме».

Эрнанес перешёл в «Ювентус» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.

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