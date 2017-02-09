Пашалич: Игроки «Милана» бурно отпраздновали победу над «Болоньей»

Россонери большую часть второго тайма играли вдевятером, но выиграли благодаря голу хорвата на 89-й минуте.



«Это был сумасшедший вечер. Никогда не участвовал в подобных играх. Мы проиграли четыре матча кряду и понимали, насколько важна эта встреча. Не только для еврокубковых амбиций, но и для обретения уверенности. У меня был хороший момент на пятой минуте, а затем мы лишились одного игрока. В перерыве понимали, что способны на равных соперничать с “Болоньей”, несмотря на удаление. После второй красной карточки стало немного сложнее, но мы собрались и показали, какая у нас крепкая команда. В концовке “Милан” был вознаграждён за старания. После матча было бурное празднование, ведь эта победа для нас означает больше, чем просто набор трёх очков», — приводит слова Пашалича портал Goal.