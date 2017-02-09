Найнгголан: Ненавижу «Ювентус», и так было всегда

«Я являюсь одним из тех, кто против них. Ненавижу “Ювентус”, и так было всегда. Когда играл за “Кальяри”, был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С “Кальяри” всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешёл в “Рому”, чтобы выиграть что-нибудь у “Ювентуса”. Если не выиграем Серию А, возьмём Кубок Италии», — цитирует Найнгголана Corriere dello Sport.