Найнгголан: Ненавижу «Ювентус», и так было всегда
Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус», а также сообщил, что переходил в римский клуб для того, чтобы выиграть трофей в борьбе с туринским клубом.
«Я являюсь одним из тех, кто против них. Ненавижу “Ювентус”, и так было всегда. Когда играл за “Кальяри”, был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С “Кальяри” всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешёл в “Рому”, чтобы выиграть
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