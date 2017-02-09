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9 февраля 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Найнгголан: Ненавижу «Ювентус», и так было всегда

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус», а также сообщил, что переходил в римский клуб для того, чтобы выиграть трофей в борьбе с туринским клубом.

«Я являюсь одним из тех, кто против них. Ненавижу “Ювентус”, и так было всегда. Когда играл за “Кальяри”, был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С “Кальяри” всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешёл в “Рому”, чтобы выиграть что-нибудь у “Ювентуса”. Если не выиграем Серию А, возьмём Кубок Италии», — цитирует Найнгголана Corriere dello Sport.

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