Дортмундская «Боруссия» оценила Обамейянга в € 70 млн

Форвард неоднократно давал понять, что мог бы рассмотреть предложение «сливочных», но в немецком клубе сохраняют спокойствие, поскольку контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. Габонца уже пытались приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако их запросы тут же были отвергнуты.



«Реал» примет решение о целесообразности приобретения Обамейянга в конце сезона. Многое будет зависеть от того, сможет ли нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема набрать хорошую форму во второй половине кампании.