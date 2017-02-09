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9 февраля 2017, 23:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» оценила Обамейянга в € 70 млн

Дортмундская «Боруссия» запросит у «Реала» не менее € 70 млн за нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга, утверждает портал Goal.

Форвард неоднократно давал понять, что мог бы рассмотреть предложение «сливочных», но в немецком клубе сохраняют спокойствие, поскольку контракт игрока рассчитан до лета 2020 года. Габонца уже пытались приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако их запросы тут же были отвергнуты.

«Реал» примет решение о целесообразности приобретения Обамейянга в конце сезона. Многое будет зависеть от того, сможет ли нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема набрать хорошую форму во второй половине кампании.

Боруссия Д
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