Куман: «Эвертон» должен показать Лукаку прогресс и амбиции, чтобы удержать его

«Клуб и команда должны прогрессировать и быть амбициозными, чтобы игроки оставались. Именно это мы должны продемонстрировать Лукаку, для того чтобы убедить его остаться. В таких ситуациях игроки должны видеть, что клуб и команда становятся сильнее с каждым днём.



В последнее время я не общался с руководством по поводу Ромелу. Если его агент говорит, что он хочет остаться и скоро продлит соглашение, это замечательно для «Эвертона», — цитирует Кумана FourFourTwo.



Действующий контракт Лукаку с командой рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ на счету форварда 16 голов и четыре результативных передачи в 23 матчах.