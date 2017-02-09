«Порту» заплатил «Атлетико» € 20 млн за Оливера Торреса
«Порту» выкупил у «Атлетико» права на полузащитника Оливера Торреса за € 20 млн, сообщает
пресс-служба португальского клуба.
22-летний испанский футболист впервые присоединился к «драконам» летом 2014 года на правах аренды. Перед стартом нынешнего сезона португальцы вновь арендовали талантливого игрока, но на сей раз они не будут возвращать его в «Атлетико».
В текущем сезоне чемпионата Португалии Торрес провёл 18 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
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