«Порту» заплатил «Атлетико» € 20 млн за Оливера Торреса

22-летний испанский футболист впервые присоединился к «драконам» летом 2014 года на правах аренды. Перед стартом нынешнего сезона португальцы вновь арендовали талантливого игрока, но на сей раз они не будут возвращать его в «Атлетико».



В текущем сезоне чемпионата Португалии Торрес провёл 18 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

