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9 февраля 2017, 22:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Порту» заплатил «Атлетико» € 20 млн за Оливера Торреса

«Порту» выкупил у «Атлетико» права на полузащитника Оливера Торреса за € 20 млн, сообщает пресс-служба португальского клуба.

22-летний испанский футболист впервые присоединился к «драконам» летом 2014 года на правах аренды. Перед стартом нынешнего сезона португальцы вновь арендовали талантливого игрока, но на сей раз они не будут возвращать его в «Атлетико».

В текущем сезоне чемпионата Португалии Торрес провёл 18 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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