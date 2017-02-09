Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28723212/
9 февраля 2017, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Д. Коста: До перехода в «Челси» смотрел матчи клуба только из-за Дрогба

Нападающий «Челси» Диего Коста сообщил, что бывший форвард лондонского клуба Дидье Дрогба является для него примерным игроком в своём амплуа.

«Дрогба всегда был для меня примером того, каким должен быть центральный форвард. Он был квалифицированным игроком, который забил за клуб много мячей. Мне нравилось просто смотреть за его игрой. Раньше смотрел матчи “Челси” и сборной Кот-д`Ивуара только из-за него.

Когда только приехал в “Челси”, Дидье всегда был открыт для меня. Для меня он был легендой, которая помогла развитию этого клуба. Дрогба всегда помогал мне и мотивировал. Снимаю перед ним шляпу», — цитирует Косту The Telegraph.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России