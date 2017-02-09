Д. Коста: До перехода в «Челси» смотрел матчи клуба только из-за Дрогба

«Дрогба всегда был для меня примером того, каким должен быть центральный форвард. Он был квалифицированным игроком, который забил за клуб много мячей. Мне нравилось просто смотреть за его игрой. Раньше смотрел матчи “Челси” и сборной Кот-д`Ивуара только из-за него.



Когда только приехал в “Челси”, Дидье всегда был открыт для меня. Для меня он был легендой, которая помогла развитию этого клуба. Дрогба всегда помогал мне и мотивировал. Снимаю перед ним шляпу», — цитирует Косту The Telegraph.