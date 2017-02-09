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9 февраля 2017, 22:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Виллиан: «Манчестер Юнайтед» проявлял ко мне интерес

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что ему приятно слышать об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

«Мне известно, что “Манчестер Юнайтед” был заинтересован в моих услугах, поскольку в этом клубе работает Жозе Моуринью. Об интересе других клубов ничего не знаю, хотя в Интернете постоянно появляются слухи. Как бы то ни было, я рад, что есть клубы, которым нравится моя игра», — сказал Виллиан в интервью Globo Esporte.

В текущем сезоне чемпионата Англии Виллиан провёл 20 матчей, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

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