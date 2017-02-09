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9 февраля 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Илиан Илиев: Мы готовили хороший состав, но сейчас ситуация усложняется

Главный тренер «Алтая» Илиан Илиев в интервью болгарскому изданию БТА прокомментировал текущую ситуацию в клубе, сообщает Sports.kz.

Главный тренер Алтая <span class=error>Илиан</span> <span class=error>Илиев</span> в интервью болгарскому изданию <span class=error>БТА</span> прокомментировал текущую ситуацию в клубе сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Мы попали в трудное положение. В первую очередь я хочу увидеть новое руководство клуба. У меня есть действующий контракт — уже второй месяц я главный тренер «Алтая». Мы готовили хороший состав, но сейчас ситуация усложняется, — сказал Илиев.

Казахстанская команда тем временем продолжает тренироваться на УТС в Турции.

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