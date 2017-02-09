Илиан Илиев: Мы готовили хороший состав, но сейчас ситуация усложняется

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— Мы попали в трудное положение. В первую очередь я хочу увидеть новое руководство клуба. У меня есть действующий контракт — уже второй месяц я главный тренер «Алтая». Мы готовили хороший состав, но сейчас ситуация усложняется, — сказал Илиев.



Казахстанская команда тем временем продолжает тренироваться на УТС в Турции.