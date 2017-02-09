На грани фола

Чудная история недели, бомбовая, неслыханная в наших широтах, хотя мы видали уже и возвращение Глеба-старшего, и Матея Кежман в Борисов приезжал заканчивать карьеру, и другие видные господа порой заглядывали. Но Кураньи — это шик! О Бресте вновь заговорили на всем постсоветском пространстве и не только. Все выглядело правдоподобно. Бразилец с немецким паспортом уже немолод — 35 лет исполнится в марте. Не играл последние полгода после расставания с Хоффенхаймом, а все больше путешествовал по миру. И якобы соскучился парень по футболу. Не выдержал, примерил тренировочную экипировку белорусской команды на сборе в Турции. Работал наравне со всеми, привычно улыбался, беседы водил с новыми партнерами на разных языках.

С кем-то на немецком, с кем-то на испанском. И по-русски не дурак — пять лет выступлений в московском Динамо не прошли даром. Но первое апреля значилось на календаре во вторник, многие успели поверить в чудо, однако вечером Кураньи сделал заявление на своей странице в социальной сети: Дорогие информационные издания. Приятно, что вы обсуждаете меня.

Но появляющаяся информация неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите. Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское Динамо. Теперь занавес. Менеджеры Динамо в эти минуты хитровато улыбаются. Они вновь сработали блестяще.

Думаю, так искусно никто и никогда в белорусском футболе не цеплял и не интриговал публику. Потрясать в Бресте начали в прошлом году. Размашисто презентовали детскую футбольную академию. Пригласили на торжественное открытие Игоря Колыванова, Ахрика Цвейбу и Валерия Карпина. С трудом верилось, что бывший тренер московского Спартака приедет.

А он явился, создал на ровном месте ажиотаж вокруг своей харизматичной персоны, согревался от холода в куртке с эмблемой Бреста, молвил свое легендарное Ну и? на вопрос болельщика и был таков. А вот еще недавняя пресс-конференция новичка Динамо Чиди Осучувку. В общем, так себе персона для особого всеобщего внимания. С основным составом португальской Браги нигериец только тренировался, а ему играть пора уже — 23 года как-никак. Но представили, и журналисты пришли. Интерес у коллег был особый. Дело в том, что агент у этого техничного полузащитника — победитель Лиги чемпионов в составе Порту Педру Мендеш. Ему и вопросов больше задали о большой игровой карьере, и о Жозе Моуринью обязательно спросили. А новичок Чиди? Посмотрели, познакомились. Межсезонье продолжается.

Мы пока не имеем предметного представления, на что способна на футбольном поле команда Владимира Журавля. Поговорим об этом ближе к кубковому противостоянию двух Динамо в марте. Но в пиар-чемпионате клуб из Бреста лидирует с большим преимуществом. Порой на грани фола. А по-другому обратить внимание на свой проект в настоящее перенасыщенное информацией время, наверное, и невозможно. Нам интересно. Продолжайте.

Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.