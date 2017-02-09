На грани фола
Жизнь — как лестницы каприз:
кто-то вверх, а кто-то вниз. Год назад главный тренер брестских динамовцев Сергей Ковальчук собирал состав на сезон по командам второго белорусского дивизиона, а сегодня на правах клубного спортивного директора предлагает контракт серебряному призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевину Кураньи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чудная история недели, бомбовая, неслыханная в наших широтах, хотя мы видали уже и возвращение
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Но появляющаяся информация неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о
Думаю, так искусно никто и никогда в белорусском футболе не цеплял и не интриговал публику. Потрясать в Бресте начали в прошлом году. Размашисто презентовали детскую футбольную академию. Пригласили на торжественное открытие Игоря Колыванова, Ахрика Цвейбу и Валерия Карпина. С трудом верилось, что бывший тренер московского Спартака приедет.
А он явился, создал на ровном месте ажиотаж вокруг своей харизматичной персоны, согревался от холода в куртке с эмблемой Бреста, молвил свое легендарное Ну и? на вопрос болельщика и был таков. А вот еще недавняя
Мы пока не имеем предметного представления, на что способна на футбольном поле команда Владимира Журавля. Поговорим об этом ближе к кубковому противостоянию двух Динамо в марте. Но в
Советская Белоруссия № 28 (25163). Пятница, 10 февраля 2017.
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