Дренте: Я ушёл из футбола, выбор сделан

«Я ушёл из футбола. Выбор сделан», — сказал Дренте в интервью Voetbal International.



Ранее стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец записал первую песню в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces.

Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который он покинул летом прошлого года.