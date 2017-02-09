Дренте: Я ушёл из футбола, выбор сделан
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте, который также успел поиграть за владикавказскую «Аланию», объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет.
«Я ушёл из футбола. Выбор сделан», — сказал Дренте в интервью Voetbal International.
Ранее стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец записал первую песню в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces.
Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который он покинул летом прошлого года.
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