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9 февраля 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дренте: Я ушёл из футбола, выбор сделан

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте, который также успел поиграть за владикавказскую «Аланию», объявил о завершении игровой карьеры в 29 лет.

«Я ушёл из футбола. Выбор сделан», — сказал Дренте в интервью Voetbal International.

Ранее стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец записал первую песню в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces.

Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который он покинул летом прошлого года.

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