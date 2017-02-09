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9 февраля 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Лаурентис: «Наполи» нужно сконцентрироваться на «Дженоа», а не на «Реале»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил мнение, что сейчас команде важно сконцентрироваться на домашней встрече 24-го тура чемпионата Италии с «Дженоа», а не на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Матч с “Реалом” будет напряжённым. Однако сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшем матче с “Дженоа” в чемпионате, и это не клише, как многие могут подумать. Концентрация очень важна. Если игроки уже сейчас думают о матче с “Реалом”, тогда они подойдут к этой встрече опустошёнными», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

Матч «Наполи» — «Дженоа» состоится 10 февраля, а первую встречу с «Реалом» в 1/8 финала итальянский клуб проведёт в Мадриде 15 февраля.

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