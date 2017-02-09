Де Лаурентис: «Наполи» нужно сконцентрироваться на «Дженоа», а не на «Реале»

«Матч с “Реалом” будет напряжённым. Однако сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшем матче с “Дженоа” в чемпионате, и это не клише, как многие могут подумать. Концентрация очень важна. Если игроки уже сейчас думают о матче с “Реалом”, тогда они подойдут к этой встрече опустошёнными», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.



Матч «Наполи» — «Дженоа» состоится 10 февраля, а первую встречу с «Реалом» в 1/8 финала итальянский клуб проведёт в Мадриде 15 февраля.