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9 февраля 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Президент болгарской «Славии» сфотографировался с тренером «Кайсара»

После товарищеского матча «Кайсар» — «Славия» (1:0) президент болгарского клуба Венцеслав Стефанов сфотографировался с главным тренером казахстанской команды Стойчо Младеновым, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg.

После товарищеского матча <span class=error>Кайсар</span> — <span class=error>Славия</span> (1:0) президент болгарского клуба Венцеслав <span class=error>Стефанов</span> с<span class=stop>фото</span><span class=error>графировался</span> с главным тренером казахстанской команды <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младеновым</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Sportal.bg. Увеличить
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Также на фото запечатлен ассистент Младенова Анатоли Нанков.

«То, что Младенов показывает три пальца, пошло еще с его победы над «Левски» (3:0) в 2013 году. Тогда он сказал журналистам: «Теперь вы можете называть меня не Стойчо, а Тройчо!» — комментируют болгары жест тренера «Кайсара».

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