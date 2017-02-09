Президент болгарской «Славии» сфотографировался с тренером «Кайсара»

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Также на фото запечатлен ассистент Младенова Анатоли Нанков.



«То, что Младенов показывает три пальца, пошло еще с его победы над «Левски» (3:0) в 2013 году. Тогда он сказал журналистам: «Теперь вы можете называть меня не Стойчо, а Тройчо!» — комментируют болгары жест тренера «Кайсара».