«Интер»: У всех нас есть прошлое, и мы гордимся своей историей

Первый сказал, что в прошлом судьи часто были на стороне нерадзурри, а второй назвал миланцев жалкими неудачниками. Оба заявления последовали после того, как «Интер» открыто выразил недовольство работой арбитра Николы Риццоли в матче 23-го тура чемпионата Италии с туринцами (0:1).



«Трудно понять, почему в “Ювентусе” продолжают говорить об “Интере”, учитывая, что наше внимание никогда не было сосредоточено на туринском клубе. Определённые люди решили дать комментарии в наш адрес, и это говорит о том, что мы вызываем у них беспокойство. Мы в цивилизованной и вежливой форме отметили спорные решения арбитра в матче, который имеет большое значение не только для нас, но и для всего чемпионата. Сейчас наш клуб думает лишь о будущем, не забывая о том, что мы хорошо играли в Турине, несмотря на итоговый результат. У всех нас есть прошлое, и мы гордимся своей историей», — говорится в сообщении пресс-службы «Интера».